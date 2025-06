Die vergrösserte FIFA Klub-WM findet neu mit 32 Teams aus der ganzen Welt statt. Bild: keystone

Der Spielplan der Klub-WM und wo du die Spiele live im TV schauen kannst

Die FIFA vergrössert die Klub-WM, die seit 2000 jährlich stattfindet, dramatisch. Neu werden nicht mehr 7, sondern 32 Klubs gegeneinander antreten. Mit dabei sind auch 12 Mannschaften aus Europa, gespielt wird im klassischen WM-Modus.

Leider finden einige Spiele zu europäischer Zeit in der Nacht statt, doch DAZN überträgt sie alle gratis. Dafür musst du dich auf der Plattform zwar registrieren, ein Abo braucht es aber keines. Auf watson findest du zudem jeden Morgen eine Zusammenfassung der Nacht. Die Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund werden auch bei Sat1 übertragen.

Hier ein Überblick, was dich zwischen dem 15. Juni und dem 13. Juli erwartet:

Der Spielplan

Der Bundesliga-Meister FC Bayern München wird an der Klub-WM ebenfalls antreten. Bild: keystone

Sonntag, 15. Juni:

02:00 Uhr: Al Ahly FC – Inter Miami CF (Gruppe A)

18:00 Uhr: FC Bayern München – Auckland City FC (Gruppe C)

21:00 Uhr: Paris Saint-Germain – Atlético Madrid (Gruppe B)

00:00 Uhr: SE Palmeiras – FC Porto (Gruppe A)

04:00 Uhr: Botafogo – Seattle Sounders FC (Gruppe B)

21:00 Uhr: Chelsea FC – Los Angeles FC (Gruppe D)

00:00 Uhr: CA Boca Juniors – Benfica Lissabon (Gruppe C)

03:00 Uhr: CR Flamengo – Espérance Sportive de Tunis (Gruppe D)

18:00 Uhr: Fluminense FC – Borussia Dortmund (Gruppe F)

21:00 Uhr: CA River Plate – Urawa Red Diamonds (Gruppe E)

00:00 Uhr: Ulsan HD – Mamelodi Sundowns FC (Gruppe F)

03:00 Uhr: CF Monterrey – Inter Mailand (Gruppe E)

18:00 Uhr: Manchester City – Wydad AC (Gruppe G)

21:00 Uhr: Real Madrid C. F. – Al Hilal (Gruppe H)

00:00 Uhr: CF Pachuca – Red Bull Salzburg (Gruppe H)

03:00 Uhr: Al Ain FC – Juventus FC (Gruppe G)

18:00 Uhr: SE Palmeiras – Al Ahly FC (Gruppe A)

21:00 Uhr: Inter Miami CF – FC Porto (Gruppe A)

00:00 Uhr: Seattle Sounders FC – Atlético Madrid (Gruppe B)

03:00 Uhr: Paris Saint-Germain – Botafogo (Gruppe B)

18:00 Uhr: Benfica Lissabon – Auckland City FC (Gruppe C)

20:00 Uhr: CR Flamengo – Chelsea FC (Gruppe D)

00:00 Uhr: Los Angeles FC – Espérance Sportive de Tunis (Gruppe D)

03:00 Uhr: FC Bayern München – CA Boca Juniors (Gruppe C)

18:00 Uhr: Mamelodi Sundowns FC – Borussia Dortmund (Gruppe F)

21:00 Uhr: Inter Mailand – Urawa Red Diamonds (Gruppe E)

00:00 Uhr: Fluminense FC – Ulsan HD (Gruppe F)

03:00 Uhr: CA River Plate – CF Monterrey (Gruppe E)

18:00 Uhr: Juventus FC – Wydad AC (Gruppe G)

21:00 Uhr: Real Madrid C. F. – CF Pachuca (Gruppe H)

00:00 Uhr: Red Bull Salzburg – Al Hilal (Gruppe H)

03:00 Uhr: Manchester City – Al Ain FC (Gruppe G)

21:00 Uhr: Seattle Sounders FC – Paris Saint-Germain (Gruppe B)

21:00 Uhr: Atlético Madrid – Botafogo (Gruppe B)

03:00 Uhr: Inter Miami CF – SE Palmeiras (Gruppe A)

03:00 Uhr: FC Porto – Al Ahly FC (Gruppe A)

21:00 Uhr: Auckland City FC – CA Boca Juniors (Gruppe C)

21:00 Uhr: Benfica Lissabon – FC Bayern München (Gruppe C)

03:00 Uhr: Los Angeles FC – CR Flamengo (Gruppe D)

03:00 Uhr: Espérance Sportive de Tunis – Chelsea FC (Gruppe D)

21:00 Uhr: Borussia Dortmund – Ulsan HD (Gruppe F)

21:00 Uhr: Mamelodi Sundowns FC – Fluminense FC (Gruppe F)

03:00 Uhr: Inter Mailand – CA River Plate (Gruppe E)

03:00 Uhr: Urawa Red Diamonds – CF Monterrey (Gruppe E)

21:00 Uhr: Juventus FC – Manchester City (Gruppe G)

21:00 Uhr: Wydad AC – Al Ain FC (Gruppe G)

03:00 Uhr: Al Hilal – CF Pachuca (Gruppe H)

03:00 Uhr: Red Bull Salzburg – Real Madrid C. F. (Gruppe H)

Die Spiele der europäischen Klubs

Auch die Königlichen sind an der Klub-WM vertreten. Bild: keystone

Dich interessieren nur die Spiele der UEFA-Vertreter? In der Gruppenphase kommt es zu drei Direktbegegnungen europäischer Klubs. Am 15. Juni tritt PSG gegen Atlético an, am 24. Juni muss Benfica Lissabon gegen Bayern München ran und am 27. Juni spielt Red Bull Salzburg gegen Real Madrid. Alle weiteren Partien der UEFA-Mannschaften findest du hier:

Sonntag, 15. Juni:

18:00 Uhr: FC Bayern München – Auckland City FC (Gruppe C)

00:00 Uhr: SE Palmeiras – FC Porto (Gruppe A)

00:00 Uhr: CA Boca Juniors – Benfica Lissabon (Gruppe C)

03:00 Uhr: CF Monterrey – Inter Mailand (Gruppe E)

18:00 Uhr: Manchester City – Wydad AC (Gruppe G)

00:00 Uhr: CF Pachuca – Red Bull Salzburg (Gruppe H)

03:00 Uhr: Al Ain FC – Juventus FC (Gruppe G)

00:00 Uhr: Seattle Sounders FC – Atlético Madrid (Gruppe B)

03:00 Uhr: Paris Saint-Germain – Botafogo (Gruppe B)

18:00 Uhr: Benfica Lissabon – Auckland City FC (Gruppe C)

20:00 Uhr: CR Flamengo – Chelsea FC (Gruppe D)

03:00 Uhr: FC Bayern München – CA Boca Juniors (Gruppe C)

18:00 Uhr: Mamelodi Sundowns FC – Borussia Dortmund (Gruppe F)

18:00 Uhr: Juventus FC – Wydad AC (Gruppe G)

00:00 Uhr: Red Bull Salzburg – Al Hilal (Gruppe H)

03:00 Uhr: Manchester City – Al Ain FC (Gruppe G)

21:00 Uhr: Seattle Sounders FC – Paris Saint-Germain (Gruppe B)

03:00 Uhr: FC Porto – Al Ahly FC (Gruppe A)

03:00 Uhr: Espérance Sportive de Tunis – Chelsea FC (Gruppe D)

03:00 Uhr: Inter Mailand – CA River Plate (Gruppe E)

Die Tabellen

Die wichtigsten Fragen

Wann und wo findet die Klub-WM statt?

Der internationale Fussballwettbewerb wird in den USA ausgetragen. Hier werden vom 15. Juni bis zum 13. Juli 63 Spiele ausgetragen. Am Ende steht der Sieger der Klub-Weltmeisterschaft fest. Die meisten Spiele werden an der Ostküste der Vereinigten Staaten ausgetragen, weil dort die Zeitverschiebung zu Europa am günstigsten ist.

Wie viele Teams spielen mit?

Zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Klub-WM spielen 32 Teams um den Titel. Zwar gibt es den Wettbewerb bereits seit dem Jahr 2000, bisher nahmen aber jeweils immer nur 7 oder 8 Teams teil. Vertreten sind zwölf Teams aus Europa, sechs aus Südamerika, fünf aus Nordamerika, jeweils vier aus Asien sowie aus Afrika und ein Team aus Ozeanien.

Nach welchem Modus wird gespielt?

Wie bei der WM der Nationen gibt es an der Klub-WM acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals, von da an wird im K.-o.-Modus gespielt.

Wer sind die Favoriten der Klub-WM?

Die Wettanbieter setzen stark auf die UEFA-Klubs. Bei den meisten wird Real Madrid als der ultimative Favorit geahndet. Dahinter folgen PSG, Man City und der FC Bayern München.

Wo kann ich die Spiele der Klub-WM live mitverfolgen?

Wie eingangs erklärt, wird DAZN alle Spiele live übertragen. Dafür brauchst du lediglich ein Konto, kein Abo. Zudem wirst du jeden Morgen eine Zusammenfassung der Spiele der Nacht auf watson finden. (leo)