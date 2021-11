Serbien verbannt Ronaldos Portugal in die Playoffs – Spanien für die WM qualifiziert

Gruppe A

Portugal – Serbien 1:2

Schock für Cristiano Ronaldo – sein Portugal hat am letzten Spieltag die direkte WM-Qualifikation aus der Hand gegeben. Die Iberer unterlagen Serbien zuhause mit 1:2 und mussten sich so von den Osteuropäern überholen lassen. Besonders bitter für Portugal: Der entscheidende Treffer durch Aleksandar Mitrovic fiel erst in der 90. Minute.

Renato Sanches sorgt für einen portugiesischen Traumstart. Video: streamja

Der Ausgleich durch Dusan Tadic. Video: streamja

Serbische Euphorie – nach dem Tor zum 2:1 brechen alle Dämme. Video: streamja

Portugal - Serbien 1:2 (1:1)

Lissabon. - SR Orsato (ITA).

Tore: 2. Sanches 1:0. 33. Tadic 1:1. 90. Aleksandar Mitrovic 1:2.

Gruppe B

Spanien – Schweden 1:0

Die WM-Qualifikation sicher gestellt hat hingegen Spanien. Der Weltmeister von 2010 musste ebenfalls eine Finalissima bestreiten, setzte sich gegen Verfolger Schweden aber mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Alvaro Morata nach einer umkämpften Partie in der 86. Minute.

Alvaro Moratas – wie die spanischen Kommentatoren sagen – GOOOOOAAAAAAALLLLLL zum 1:0. Video: streamja

Spanien - Schweden 1:0 (0:0)

Sevilla. - SR Brych (GER).

Tor: 86. Morata 1:0.Spanien: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Gavi (90. Mendez), Busquets, Soler (73. Merino); Sarabia (60. Morata), Raul de Tomas (60. Rodrigo), Olmo (90. Rodri).

Gruppe H

Kroatien – Russland 1:0

Kroatien überflügelt am letzten Spieltag der WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 in Katar in der Gruppe H Russland. Die Kroaten gewinnen in Split eine taktisch geprägte Partie 1:0.

Die Kroaten waren allerdings auf die Hilfe der Russen angewiesen. Auf dem schwer bespielbaren, regengetränkten Terrain in Split tat sich das Heimteam lange schwer. Auch weil Russland meist mit neun Spielern am eigenen Strafraum wartete und keine Anstalten machte, offensiv in Erscheinung treten zu wollen. Das hatte die Mannschaft von Valeri Karpin auch nicht nötig, war sie doch mit zwei Punkten Vorsprung in diese entscheidende Partie gestiegen.

Eine nasse Sache: Das Spiel in Split erinnerte an Schweiz – Türkei vor gut 13 Jahren. Video: streamja

Doch in der 81. Minute unterlief Fedor Kudrijaschow ein folgenschweres Missgeschick. Der Verteidiger lenkte eine Flanke ins eigene Tor ab und sorgte bei den kroatischen Fans für ekstatischen Jubel. Das folgende Anrennen der Sbornaja blieb unbelohnt, womit sie sich über die Playoffs einen Platz an der WM sicher muss.

Das kuriose Eigentor im Video. Video: streamja

Für Kroatien, den Vizeweltmeister von 2018, ist es die sechste Teilnahme an einer WM-Endrunde, und erst zum zweiten Mal schafft es dabei die direkte Qualifikation. (dab/sda)

Kroatien - Russland 1:0 (0:0)

Split. - SR Makkelie (NED).

Tore: 81. Kudrijaschow (Eigentor) 1:0.

Gruppe J

Armenien – Deutschland 1:4

Deutschland hat seine WM-Quali mit einem souveränen Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Hansi Flick, deren WM-Teilnahme schon länger feststeht, gewann auswärts in Armenien 4:1 und feierte so im siebten Spiel unter dem neuen Coach den siebten Sieg. Manchester-City-Akteur Ilkay Gündogan zeichnete sich gegen die Armenier als Doppeltorschütze aus.

Ilkay Gündogan profitiert von einem groben Patzer des armenischen Keepers. Video: streamja

Armenien - Deutschland 1:4 (0:2)

Jerewan. - SR Letexier (FRA).

Tore: 15. Havertz 0:1. 45. Gündogan (Foulpenalty) 0:2. 50. Gündogan 0:3. 59. Mchitarjan 1:3. 64. Hofmann 1:4.

Deutschland: ter Stegen; Tah, Kehrer, Ginter; Gündogan (60. Arnold), Raum, Sané (60. Brandt), Hofmann (84. Baku), Neuhaus (73. Volland); Müller (60. Nmecha), Havertz.​

Nordmazedonien – Island 3:1

Der Playoffplatz in dieser Gruppe ging an Nordmazedonien. Der EM-Teilnehmer ging schon früh durch Ex-YB-Spieler Ezgjan Alioski in Führung, musste in der 54. Minute aber den Ausgleich hinnehmen. Zum Matchwinner avancierte schliesslich Elif Elmas. Der Napoli-Spieler erzielte in der 65. Minute das 2:1 und sorgte kurz vor Ende mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung.

Für die Osteuropäter bietet sich in den Playoffs somit eine historische Chance. Bisher ist es Nordmazedonien noch nie gelungen, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Ezgjan Alioski zimmert den Ball zum 1:0 ins Tor. Video: streamja

Elif Elmas bringt sein Team mit dem 2:1 auf Kurs ... Video: streamja

... und entscheidet das Spiel kurz darauf mit dem 3:1. Video: streamja

Nordmazedonien - Island 3:1 (1:0)

Skopje. - SR Massa (ITA).

Tore: 7. Alioski 1:0. 54. Thorsteinsson 1:1. 65. Elmas 2:1. 87. Elmas 3:1.

Bemerkung: 79. Gelb-rote Karte gegen Johannesson (Island).

Liechtenstein – Rumänien 0:2

Verlierer des Abends war somit Rumänien. Die Osteuropäer setzten sich in Liechtenstein erwartungsgemäss mit 2:0 durch, verpassten aber den Sprung auf Rang zwei. Um diesen erreichen zu können, wären die Rumänen auf Schützenhilfe von Island angewiesen gewesen.

Das Highlight der Partie: Der herrliche Treffer von Silviu Bancu zum 2:0. Video: streamja

Liechtenstein - Rumänien 0:2 (0:1)

Vaduz. - SR Jug (SLO).

Tore: 8. Man 0:1. 87. Bancu 0:2.

Bemerkung: 35. Stanciu (Rumänien) verschiesst Penalty.