Ein weiterer Klima-Grosskampftag steht an: Abertausende gehen auf die Strasse

Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid gehen am Freitag erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Strasse. Auch in der Schweiz sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Nach den Grossprotesten im März und Mai sowie der globalen Streikwoche im September starten die Aktivisten nun die vierte Auflage ihres weltweit koordinierten Protests. International sind nach Angaben des Netzwerks über 2400 Städte in 157 Ländern dabei.

Die «Klimastreik»-Bewegung in der Schweiz hat in zahlreichen Städten und Orten Veranstaltungen angemeldet. Sie fordert ihre Anhänger auf, am «Black Friday» nichts zu kaufen und statt dessen zu demonstrieren.

Der deutsche Ableger der Klimabewegung …