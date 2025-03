Dortmund nähert sich den europäischen Plätzen. Bild: IMAGO/RHR-Foto

Dortmund nähert sich wieder den europäischen Plätzen – Mainz dreht Spiel in Leipzig

Mehr «Sport»

Leipzig – Mainz 1:2

Mainz ist in der Bundesliga nach wie vor auf Europacup-Kurs. Das kriselnde Dortmund gewinnt zum zweiten Mal in Folge und Gladbach kommt zu einem ungefährdeten Sieg in der 24. Runde.

Der frühere FCZ-Coach Bo Henriksen hat Mainz neues Leben eingehaucht. Unter dem Dänen feierten die Mainzer am Samstag den dritten Sieg in der Bundesliga in Folge, womit sie auf Rang 4 vorrücken. Beim 2:1-Erfolg in Leipzig reagierte der FSV auf einen frühen Rückstand. Xavi Simons hatte die Leipziger schon nach zwei Minuten in Führung gebracht, doch in der zweiten Halbzeit vermochte Henriksens Mannschaft zu reagieren. Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt trafen nach der Pause innert sechs Minuten für Mainz, bei dem Silvan Widmer ein weiteres Mal mit der Rolle des Ersatzspielers Vorlieb nehmen musste.

Während der Aufwärtstrend Mainz’ also weitergeht, kommt Leipzig in der Rückrunde nicht vom Fleck. Nach fünf Unentschieden und einem Sieg muss das Team von Marco Rose nun die erste Niederlage einstecken.

Leipzig - Mainz 05 1:2 (1:0)

41'406 Zuschauer.

Tore: 1. Simons 1:0. 52. Amiri 1:1. 58. Burkardt 1:2.

Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

St.Pauli – Dortmund 0:2

Diese dürfte vorab auch Borussia Dortmund freuen. Der BVB gewann in bei St. Pauli dank zwei Toren in der zweiten Halbzeit durch Serhou Guirassy und Karim Adeyemi 2:0, womit Gregor Kobel im Tor nach der blamablen Niederlage in Bochum zum zweiten Mal in Serie ohne Gegentreffer blieb.

St. Pauli - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

29'546 Zuschauer.

Tore: 50. Guirassy 0:1. 58. Adeyemi 0:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Heidenheim – Gladbach 0:3

Borussia Mönchengladbach kam mit Nico Elvedi und ohne den rotgesperrten Jonas Omlin gegen Heidenheim zu einem souveränen 3:0-Erfolg. Robin Hack traf für die Equipe von Gerardo Seoane dreifach, ein Treffer des Offensivspielers wurde jedoch wegen Abseits aberkannt.

Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:2)

Tore: 8. Hack 0:1. 18. Ngoumou 0:2. 59. Hack 0:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (gesperrt).

Bremen – Wolfsburg 0:2

Wolfsburg bringt den Sieg auswärts bei Werder Bremen über die Zeit. Patrick Wimmer traf kurz nach Beginn zur Führung für die Gäste und legte kurz nach der Pause ein weiteres Tor nach. Der Anschlusstreffer für die Hausherren aus Bremen kam in der 90. Minute durch Mitchell Weiser zu spät.

Werder Bremen - Wolfsburg 1:2 (0:1)

41'152 Zuschauer.

Tore: 6. Wimmer 0:1. 48. Wimmer 0:2. 90. Weiser 1:2.

Bochum – Hoffenheim 0:1

Der VfL Bochum erleidet im Abstiegskampf eine empfindliche Niederlage im Direktduell mit Hoffenheim. Ein Tor von Tom Bischof in der 72. Minute sorgt für den Unterschied. Dabei hat Bochum auch etwas Pech, dass sie kurz nach dem 0:1 einen möglichen Hand-Elfmeter nicht erhalten. Mit der Niederlage bleiben die Bochumer mit 17 Punkten auf dem Relegationsplatz sitzen.

Bochum - Hoffenheim 0:1 (0:0)

24'120 Zuschauer.

Tor: 72. Bischof 0:1. (abu/sda)