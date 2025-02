Rot oder gar nichts? Diese Szene sorgt beim Cup-Aus des FCZ gegen YB für Aufregung

Im Halbfinal trifft YB auswärts auf den FC Biel. Der Promotion-League-Klub ist der erste Drittligist in einem Cup-Halbfinal seit 1999. Der Finalgegner wird zwischen dem FC Basel und Lausanne-Sport ermittelt. Die Halbfinals finden am 26. und 27. April statt. (ram)

Kurz vor Conceiçãos Ausschluss war der FCZ durch Steven Zuber in Führung gegangen. Mit dem Pausenpfiff glich Ugrinic für YB aus. Zürich ging nach Wiederbeginn erneut in Führung, doch Zachary Athekame und Ebrima Colley sorgten mit ihren beiden Treffern für die Wende und den Sieg der Berner.

Keine Ahnung, was sagt der watson-VAR?

Ja, er ist der letzte Mann und deshalb ist es eine Notbremse. Nein, das ist kein Foul und deshalb auch kein Platzverweis. Keine Ahnung, was sagt der watson-VAR?

Ob es wirklich ein Foul am Berner Filip Ugrinic war, wird während und nach der Partie jedoch von vielen bezweifelt. So sagt FCZ-Trainer Ricardo Moniz: «Ich sehe keine Rote Karte. Er rutscht aus und fällt über seine eigenen Beine.» YB-Trainer Giorgio Contini spricht von einer «unglücklichen Situation» und gibt zu, dass er er sich wohl auch beschweren würde, hätte sich die Szene mit umgekehrten Rollen ereignet.

Nach 34 Minuten zückt Schiedsrichter Urs Schnyder im Zürcher Letzigrund-Stadion die Rote Karte. Er schickt den FCZ-Verteidiger Rodrigo Conceição wegen einer Intervention, die er nach VAR-Konsultation als Notbremse taxiert, in die Kabine.

Conceição hält Ugrinic kurz am Trikot und bringt den Berner damit aus dem Tritt.

Bild: srf

«Für mich sind die Piccolos in Basel mehr Lärm als Musik»

Holzbecher werden verbrannt, statt weiterverwertet – YB wusste nichts davon

Seit einem Jahr wird bei YB das Bier nicht mehr in Papp-, sondern in Holzbechern eingeschenkt. Die Idee dahinter war, dass die Becher in Spanplatten weiterverwertet werden sollten. Doch daraus wurde nichts.

Vom Bierbecher zum Möbelstück. Das war die Idee von YB als sie im Jahr 2024 die Getränke nur noch in Holzbechern ausschenkten. Den Fans wurde vermittelt, dass die Becher nach dem Gebrauch zu Spanplatten wiederverwertet werden und so nicht weggeworfen und verbrannt werden müssen.