Super League: St.Gallen gibt in Luzern Punkte ab – 0:0 in Sion



Bild: keystone

St.Gallen gibt erstmals Punkte ab – Lausanne trotzt Sion in Unterzahl ein Remis ab

Nach der 4. Runde ist in der Super League kein Team mehr ohne Punktverlust. Leader St. Gallen kam nach drei Siegen in Folge in Luzern trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2.

Luzern – St.Gallen 2:2

Als sich das 2:2 abzeichnete, spielten sich in der 90. Minute im St. Galler Strafraum unglaubliche Szenen ab. Zigi wehrte innerhalb wenige Sekunden auf der Torlinie mit Armen und Beinen und Reflexen drei Schüsse ab, von denen jeder hätte ein Tor bedeuten können. Es war der Schlusspunkt einer vor allem in der zweiten Hälfte spektakulären Partie.

Luzerns Schlüsselspieler Pascal Schürpf, der früh verletzt ausgewechselt werden musste, vergab in der 2. Minute die Luzerner Führung, und nur drei Minuten später erzielte Victor Ruiz auf schöne Vorarbeit von Alessandro Kräuchi, Silvan Heftis Nachfolger auf der rechten Abwehrseite, St. Gallens 1:0. Diese wechselhafte Startphase prägte den Match für längere Zeit. Die St. Galler spielten mit dem Selbstverständnis, das sie aus den drei Siegen aus den ersten drei Spielen mitgebracht hatten.

Alles änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Die Spieler von Trainer Fabio Celestini dominierten und drückten etwa 20 Minuten lang und erarbeiteten sich ausgezeichnete Chancen zuhauf. Die beiden Tore von Dejan Sorgic und dem für Schürpf eingewechselten Filip Ugrinic waren dafür ein geringer Lohn, der noch geringer war, weil Jordi Quintilla dazwischen aus dem Nichts zur neuerlichen St. Galler Führung traf. Goalie Marius Müller hätte Quintillas Weitschuss halten müssen.

Die St. Galler hatten grosses Glück, dass sie nicht ab der 30. Minute in Unterzahl spielen mussten. Lukas Görtler, am Boden sitzend, spuckte einen weglaufenden Gegenspieler an. Dies ist eine Unsportlichkeit, die praktisch automatische eine Rote Karte nach sich zieht. Schiedsrichter Fedayi San setzte die Norm an diesem Nachmittag ausser Kraft. Er schaute sich die Szene im Video an und zeigte Görtler nicht einmal Gelb.

Bild: keystone

Luzern - St. Gallen 2:2 (0:1)

1569 Zuschauer. - SR San.

Tore: 5. Ruiz (Kräuchi) 0:1. 51. Sorgic (Schaub) 1:1. 59. Quintilla 1:2. 66. Ugrinic (Sidler) 2:2.

Luzern: Müller; Schulz, Lucas, Knezevic, Sidler; Carbonell, Ndenge; Tasar, Schaub (81. Alabi), Schürpf (19. Ugrinic); Sorgic (74. Ndiaye).

St. Gallen: Zigi; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintilla; Görtler, Ruiz (80. Staubli); Stillhart (88. Rüfli); Guillemenot (69. Ribeiro), Duah (69. Babic).

Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Grether, Binous, Burch (alle verletzt) und Frydek (Quarantäne). Schürpf verletzt ausgeschieden. St. Gallen ohne Kamberi, Lüchinger, Alves und Gonzalez (alle verletzt).

Verwarnungen: 27. Ndenge (Foul), 45. Tasar (Unsportlichkeit), 61. Quintilla (Foul), 79. Kräuchi (Foul).

Sion – Lausanne 0:0

Aufsteiger Lausanne schlägt sich in der Super League weiterhin blendend. Obwohl sie einen grossen Teil der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen, trotzen die Waadtländer dem FC Sion ein Unentschieden ab.

In der ersten Halbzeit liess der anfängliche Schwung auf beiden Seiten schnell nach. Weder die Hausherren noch die Gäste kamen wirklich gefährlich vor des Gegners Tor. Erst kurz vor der Pause war es Lausanne, das durch Joël Monteiro eine echte Chance verzeichnen konnte. Während der Aufsteiger immer besser reinkam ins Match, waren die Sittener gerade offensiv noch viel zu harmlos.

Das änderte sich auch nicht wirklich, als Lausannes Kukuruzovic nach 56 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Sion war zwar weiterhin bemüht, so richtig gefährlich wurde es aber nur einmal, als Lausanne-Goalie Diaw in der 80. Minute auf der Linie rettete.

Bild: keystone

Sion - Lausanne-Sport 0:0

2850 Zuschauer. - SR Dudic.

Sion: Fickentscher; Theler, Bamert, Ndoye, Abdellaoui (89. Luan); Grgic (60. Hoarau), Serey Die, Araz; Tosetti (80. Khasa), Karlen (89. André), Baltazar (60. Itaitinga).

Lausanne-Sport: Diaw; Jenz, Elton Monteiro, Loosli; Boranijasevic, Puertas, Kukuruzovic, Flo; Schneuwly (80. Geissmann); Joël Monteiro (60. Barès), Turkes (80. Guessand).

Bemerkungen: Sion ohne Andersson, Doldur, Iapichino, Martic und Kabashi (alle verletzt) sowie Uldrikis und Zock (beide nicht im Aufgebot), Lausanne ohne Nanizayamo (gesperrt) und Falk (verletzt). 56. Gelb-Rote Karte gegen Kukuruzovic wegen Fouls.

Verwarnungen: 36. Kukuruzovic (Foul). 45. Jenz (Foul). 90. Boranijasevic (Foul). (abu/sda)

