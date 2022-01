David Plank (2. v. l.) wird von Mit- und Gegenspielern auf dem Feld empfangen. Bild: keystone

Ajax zeigt innert drei Tagen erst die schöne und dann die hässliche Seite des Fussballs

Die Woche für Ajax Amsterdam war wahnsinnig erfolgreich. In der 3. Runde des niederländischen Pokals gewann Ajax am Donnerstag trotz vielen geschonten Stammspielern gegen den Drittligisten Excelsior Maassluis locker mit 9:0.

Am Sonntag entschied der Rekordmeister schliesslich auch noch das Spitzenspiel der Eredivisie gegen PSV Eindhoven mit 2:1 für sich. Damit zieht das Team von Erik ten Hag, das ein Torverhältnis von 61:5 aufweist, an PSV vorbei und übernimmt die Tabellenspitze.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Die Führung durch Brian Brobbey glich Mario Götze aus. Den wunderschönen Siegtreffer erzielte Noussair Mazraoui dann eine Viertelstunde vor Schluss. Es war ein umstrittener Treffer: Weil der Ball im Angriff, der zum Tor führte, eventuell knapp im Seitenaus war, griff der VAR ein, konnte aber nicht mit Sicherheit entscheiden, ob der Ball im Aus war, und gab das Tor schliesslich.

Das Tor von Mazraoui. Video: streamja

Die lange Intervention des VAR führte zu einer langen Nachspielzeit. Satte neun Minuten gab es obendrauf. Das war so lange, dass sich Innenverteidiger Lisandro Martinez zu einer peinlichen Szene hinreissen liess. Der Argentinier rollte nach einem Zweikampf so lange theatralisch weiter, bis er bemerkte, dass er neben dem Spielfeld liegt und das Spiel dadurch nicht unterbrochen werden muss. Was war die logische Konsequenz? Genau, Martinez rollte zurück auf das Feld.

Die peinliche Aktion von Martinez. Video: streamja

Schöne Szene im Pokal

Dass es Ajax auch sportlicher kann als in der Szene von Martinez gegen PSV, bewiesen sie noch am Donnerstag beim angesprochenen 9:0-Sieg gegen Excelsior Maassluis. Die schönste Aktion war nicht etwa eines der neun Tore, sondern eine Szene in der 89. Spielminute. Da wurde nämlich Excelsior-Stürmer Devin Plank eingewechselt.

Dieser ist 20 Jahre alt und vor über einem Jahr wurde bei ihm Knochenkrebs diagnostiziert, der Niederländer ist deshalb noch immer in Chemotherapie. Trotzdem stand Plank für das Pokalspiel gegen Ajax zur Verfügung und wurde in den letzten Spielminuten tatsächlich noch eingewechselt.

Seine Mitspieler entschieden sich, für Plank Spalier zu stehen, die Akteure von Ajax schlossen sich dieser emotionalen Aktion an.

Die Einwechslung von Plank. Video: streamable

Für Plank war es der erste Einsatz seit dem 3. Oktober 2020 und seiner krebsbedingten Abwesenheit. Umso emotionaler war es für ihn, gegen das grosse Ajax eingewechselt zu werden. Im Interview nach dem Spiel sagte er: «Der Moment der Einwechslung war der schönste meines Lebens.»

Ähnlicher Fall in Barcelona

Im spanischen Supercup der Frauen gab es gestern einen ähnlichen und ebenso wunderschönen Moment. Barcelona Femení gewann gegen Atlético mit 7:0, im Mittelpunkt stand aber eine Akteurin der Madrilenen.

Es handelt sich um Virginia Torrecilla, die von 2012 bis 2015 selbst für Barcelona spielte. Bei der spanischen Nationalspielerin wurde 2020 ein Hirntumor festgestellt und operiert. Im März 2021 kehrte sie ins Training zurück, das erste wettkampfmässige Spiel seit ihrer Rückkehr hatte sie allerdings erst gestern in Supercup gegen Barcelona.

So feierten die Spielerinnen von Barcelona Femení am Ende nicht sich selbst, sondern vielmehr Rückkehrerin Virginia Torrecilla.