Atakan Karazor (links) lief in dieser Bundesliga-Saison in 24 Spielen auf. Bild: keystone

Vorwurf der Vergewaltigung – VfB-Spieler Karazor in Ibiza im Gefängnis

Bundesligaspieler Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist auf der spanischen Ferieninsel Ibiza festgenommen worden. Dies bestätigte der der Klub. Laut einem Bericht besteht gegen ihn der Vorwurf der Vergewaltigung.

Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist auf Ibiza in Haft. Dies bestätigte sein Klub. Die «Bild»-Zeitung schreibt, dass gegen Karazor der Vorwurf der Vergewaltigung bestehe.

Laut VfB bestreitet der Profi jede strafbare Handlung. Der Klub stehe mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt.

Mehrere spanischen und englische Medien hatten zuvor von einem Vorfall um einen 25-Jährigen Fussballprofi aus Deutschland berichtet. Er habe «gemeinsam mit einem etwa gleichaltrigen Freund eine Frau in einer Villa in San Jose vergewaltigt», wie es in dem «Bild»-Bericht heisst. Sie sei 18 Jahre alt. (t-online)