Enttäuschte Gesichter bei der französischen Nationalmannschaft. Bild: keystone

Hockey-WM: Frankreich steigt ab, Kanada verliert

Frankreich steht nach einer 1:3-Niederlage gegen Slowenien als erster Absteiger an der Eishockey-WM fest. Kanada verliert überraschend gegen Finnland.

Gruppe A

Frankreich – Slowenien 1:3

Die Franzosen hielten sich seit der Rückkehr im Jahr 2007 mit Ausnahme von 2019 in der Top-Divison. Nun müssen sie nach dem Wiederaufstieg 2021 erneut den Gang in die zweithöchste Division antreten, sehr zum Leidwesen der Organisatoren der nächstjährigen WM in der Schweiz. Dort hätten die Franzosen in Freiburg antreten und für einige Fans sorgen sollen.

Dem Team von Trainer Yorick Treille, der einst für Genève-Servette gespielt hat, wurde gegen das vor der Partie ebenfalls nur einen Punkt aufweisende Slowenien ein schwaches erstes Drittel zum Verhängnis. Zan Jezovsek brachte die Osteuropäer in Stockholm in der 10. Minute im Powerplay in Führung, Nik Simsic erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Dazwischen scheiterte der Slowene Jan Drozg mit einem Penalty.Mehr als den Anschlusstreffer durch Tim Bozon (59.), der von Lausanne zu Servette wechselt, brachte die Equipe Tricolore nicht zu Stande. 15 Sekunden vor dem Ende machte Matic Torok mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar.

Kanada – Finnland 1:2 n.P.

Im zweiten Spiel vom Montag in Stockholm setzte es für Kanada die erste Niederlage an diesem Turnier ab. Die Nordamerikaner unterlagen Finnland 1:2 nach Penaltyschiessen. In der regulären Spielzeit brachte Ryan O'Reilly die Nordamerikaner in Unterzahl nach einem Fehler von Harri Pesonen in Führung (38.), Patrik Puistola glich für die Finnen in der 48. Minute aus.

Puistola war auch im Penaltyschiessen erfolgreich. Im weiteren traf Eeli Tolvanen für die Finnen, während bei Kanada einzig Kent Johnson reüssierte.

Die Tabelle:

Gruppe B

Deutschland – Tschechien 0:5

In der Gruppe B in Herning gewann Titelverteidiger Tschechien mit einem 5:0 gegen Deutschland auch das sechste Spiel an diesem Turnier und liegt nun wieder vor der Schweiz. Jakub Flex zeichnete sich bei den Osteuropäern als Doppel-Torschütze aus. NHL-Star David Pastrnak schoss im Powerplay das 1:0 (6.) und bereitete das 2:0 von Lukas Sedlak (27.) vor. Der 39-jährige Roman Cervenka verbuchte zwei Assists. Pastrnak und Cervenka führen die Skorerwertung mit je fünf Toren und sieben Assists an.

Der Sieg der Tschechen ging zwar in Ordnung, fiel aber zu hoch aus. Die Deutschen verzeichneten nach dem 0:1 zwei Pfostenschüsse durch Dominik Kahun (20.) und Tim Stützle (25.). Für die Mannschaft von Trainer Harold Kreis steht nun am Dienstagabend gegen den punktgleichen Gastgeber Dänemark ein Finalspiel um den Viertelfinal-Einzug an.

Ungarn – Norwegen 1:0

Das zuvor sieglose Norwegen spielt dank einem 1:0 gegen Ungarn auch im nächsten Jahr in der Top-Division. Für den einzigen Treffer der Partie zeichnete Noah Steen in der 7. Minute verantwortlich.

Die Ungarn, die zum dritten Mal an diesem Turnier torlos blieben, müssen nun darauf hoffen, dass Kasachstan am Dienstag gegen die Schweiz nicht punktet, sonst sind sie nach Frankreich der zweite Absteiger. (sda)