Im Schweizer Duell durfte nur einer jubeln: Granit Xhaka (r.) siegt mit Arsenal gegen Nottingham. Bild: keystone

Xhaka gewinnt Schweizer Duell + Real patzt + Union bleibt Leader + Embolo trifft

Bundesliga

Union Berlin – Mönchengladbach 2:1

Union Berlin bleibt auf dramatischste Weise an der Spitze der Bundesliga. Erst in der 97. Minute erzielte Danilho Doekhi den erlösenden Treffer für das Team von Urs Fischer. Damit vollendete der 24-jährige Niederländer die späte Wende für Union. Kevin Behrens hatte erst in der 79. Minute den Ausgleich erzielt, nachdem Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach in der 1. Halbzeit in Führung gebracht hatte.

Elvedi trifft per Kopf. Video: streamja

Der späte Siegtreffer Doekhis. Video: streamja

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1).

Tore: 33. Elvedi 0:1. 79. Behrens 1:1. 97. Doekhi 2:1.

Bemerkungen: Gladbach mit Elvedi und ohne Sommer (verletzt).

Schalke – Freiburg 0:2

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Tomas Reis musste sich Schalke dem SC Freiburg geschlagen geben und bleibt so mit sechs Punkten aus 12 Spielen am Tabellenende. Beide Tore erzielte der italienische Flügelspieler Vicenzo Grifo. Das Team von Christian Streich rückt damit wieder auf Rang 3 vor.

Er jubelte doppelt: Vicenzo Grifo. Bild: imago

Schalke - Freiburg 0:2 (0:1).

Tore: 46. Grifo 0:1. 61. Grifo 0:2.

Bemerkungen: Schalke mit Brunner.

Premier League

Arsenal – Nottingham 5:0

Die Partie zwischen dem Ersten und dem Letzten der Premier League war auch das Duell zwischen den beiden Schweizern Granit Xhaka und Remo Freuler, die im Nationalteam meist Seite an Seite für Ordnung im defensiven Mittelfeld sorgen. Und es ging klar an Xhaka. Zwar war der Basler an den Toren nicht beteiligt, verdiente sich als Zweikämpfer und Ballverteiler im Zentrum aber gute Noten und wurde bei seiner Auswechslung in der 75. Minute entsprechend lautstark vom Publikum verabschiedet.

Bereits nach fünf Minuten hatte es 1:0 für die Gastgeber gestanden, weil Gabriel Martinelli getroffen hatte. In der 27. Minute musste Bukayo Saka dann verletzt ausgewechselt werden – für ihn kam Reiss Nelson, der noch eine tragende Rolle spielen sollte. Innert drei Minuten erzielte der 22-Jährige kurz nach der Pause zwei Tore. Auch Xhakas Mittelfeldkollegen Thomas Partey und Martin Ödegaard trafen noch. Arsenal erobert damit die Tabellenführung von Manchester City, das am Samstag in Leicester gewonnen hatte, zurück.

Martinelli bringt Arsenal in Führung. Video: streamja

Reiss Nelson zum Ersten… Video: streamja

… und wenig später zum Zweiten. Video: streamja

Partey trifft zum 4:0. Video: streamja

Ödegaard setzt den Schlusspunkt. Video: streamja

Arsenal - Nottingham Forest 5:0 (1:0).

Tore: 5. Martinelli 1:0. 49. Nelson 2:0. 52. Nelson 3:0. 57. Partey 4:0. 78. Odegaard 5:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 75.). Nottingham mit Freuler.

Manchester United – West Ham 1:0

Manchester United bleibt wettbewerbsübergreifend im achten Spiel in Folge ungeschlagen. Dank eines Tors von Marcus Rashford in der 38. Minute setzt sich das Team von Erik ten Hag gegen West Ham durch. Die «Red Devils» springen dadurch an Chelsea vorbei auf Platz 5, während West Ham weiter in der unteren Tabellenhälfte festhängt.

Rashfords Siegtreffer. Video: streamja

Manchester United - West Ham 1:0 (1:0).

Tore: 38. Rashford 1:0.

Serie A

Empoli – Bergamo 0:2

Atalanta Bergamo setzt sich in Empoli durch und bleibt Leader Napoli damit auf den Fersen. Dank des Siegs verkürzten die Bergamasken den Rückstand auf die Süditaliener, die am Samstag deutlich gegen Sassuolo gewonnen hatten, wieder auf fünf Punkte.

Empoli - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1).

Tore: 32. Hateboer 0:1. 59. Lookman 0:2.

Bemerkungen: Empoli ohne Haas (Ersatz).

Cremonese - Udinese 0:0.

Bemerkungen: Cremonese mit Pickel.

Ligue 1

Monaco – Angers 2:0

Die AS Monaco setzte sich gegen Schlusslicht SCO Angers 2:0 durch. Für den Tabellenletzten war es bereits die fünfte Niederlage in Folge. Breel Embolo brachte die Gastgeber in der 54. Minute auf die Siegerstrasse, nachdem Wissam Ben Yedder kurz vor der Pause einen Penalty vergeben hatte. Später traf noch Alexander Golowin.

Erzielte seinen sechsten Ligatreffer: Breel Embolo. Bild: www.imago-images.de

Monaco - Angers 2:0 (0:0).

Tore: 54. Embolo 1:0. 70. Golovin 2:0.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (bis 68.).

Lorient – Nizza 1:2

Auch in der Ligue 1 kam es zum Aufeinandertreffen zweier Schweizer. Yvon Mvogo musste sich im Tor von Lorient gegen das von Lucien Favre trainierte OGC Nizza mit Jordan Lotomba zweimal geschlagen geben. Die Gäste setzten sich dank einer Wende in der zweiten Halbzeit durch. Nizza punktete zum vierten Mal in Folge und kletterte so in die obere Tabellenhälfte. Lorient, das Überraschungsteam der bisherigen Saison, fällt um einen Platz zurück auf den 4. Rang.

Lorient - Nice 1:2 (1:0).

Tore: 18. Ouattara 1:0. 61. Atal 1:1. 69. Laborde 1:2.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. Nice mit Lotomba (ab 62.).

Auxerre - Ajaccio 1:0 (1:0).

Tor: 8. Sakhi 1:0.

Bemerkungen: Ajaccio mit Spadanuda (ab 68.).

Rennes - Montpellier 3:0 (2:0).

Tore: 15. Terrier 1:0. 23. Kalimuendo-Muinga 2:0. 85. Gouiri 3:0.

Bemerkungen: Montpellier ohne Omlin (verletzt).

La Liga

Real Madrid – Girona 1:1

Anders als Rivale Barcelona, der am Samstagabend in der 94. Minute von Robert Lewandowski erlöst wurde, darf Real Madrid nicht spät jubeln. Der vermeintliche Siegtreffer von Rodrygo in der 90. Minute wurde aberkannt. Wenig später sah auch noch Toni Kroos die Gelb-Rote Karte. Es war ein gebrauchter Abend für die Madrilenen.

Gegen Girona blieb Real erstmals seit vier Ligaspielen ohne Sieg. Die Tore erzielten Vinicius Junior für Real und Christian Stuani per Penalty für die Gäste.

Reals Führungstreffer. Video: streamja

Stuani gleicht per Penalty aus. Video: streamja

(nih/sda)