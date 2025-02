Am Ende jubeln im Letzigrund die Berner: YB dreht das Spiel und steht im Cup-Halbfinal. Bild: keystone

FCZ unterliegt YB im Cup-Viertelfinal – umstrittener Mendy verschuldet entscheidendes Tor

Die Young Boys komplettieren das Feld der Halbfinalisten im Schweizer Cup. Die Berner, die ab der 35. Minute in Überzahl agieren, gewinnen das spektakuläre Spiel gegen den FC Zürich 3:2, und treffen nun auswärts auf Biel.

Der entscheidende Treffer fiel in der 73. Minute, als Joker Cedric Itten das Laufduell gegen den ebenfalls kurz zuvor eingewechselten Benjamin Mendy gewann und mustergültig auf Ebrima Colley passte. Der Stürmer aus Gambia, der 13 Minuten zuvor noch eine Grosschance fahrlässig ausgelassen hatte, schob diesmal souverän ein. Ein Nackenschlag, von dem sich Zürich nicht mehr erholte.

Das entscheidende Tor von Ebrima Colley. Video: SRF

Es war ein Spiel, das den Namen «Cupfight» verdiente. Mehrmals wechselte das Momentum die Seite. So hatten die Berner in der Anfangsphase mehr vom Spiel und kamen durch Christian Fassnacht zur ersten grossen Chance. Der Rückkehrer scheiterte aber mit seinem Abschluss an Yanick Brecher, der an diesem Abend noch öfter mit starken Paraden auffallen sollte.

Das sind die Halbfinals FC Biel – YB

FC Basel – Lausanne-Sport​

Die lange kaum auffällige Offensivabteilung des FCZ meldete sich nach einer guten halben Stunde, hatte dafür gleich Erfolg. In der 31. Minute erzielte Steven Zuber mit einem Schuss aus spitzem Winkel den Führungstreffer. Er erwischte den unglücklichen David von Ballmoos, der erstmals seit seiner Degradierung in der Winterpause wieder zwischen den Pfosten stand, zwischen den Beinen.

Schlitzohr Steven Zuber tunnelt YB-Goalie von Ballmoos. Video: SRF

Kurz nach der Führung wurde die Freude der Zürcher getrübt. Der durchgebrochene Filip Ugrinic wurde von Rodrigo Conceição leicht zurückgehalten und kam zu Fall. Schiedsrichter Urs Schnyder entschied zunächst auf Foul und Gelb, wechselte aber nach Intervention des VAR die Kartenfarbe und schickte den Portugiesen für eine Notbremse vom Platz.

Der Platzverweis gegen Rodrigo Conceiçao. Video: SRF

Das sagt FCZ-Goalie Yanick Brecher: «Für mich hat es nicht nach einem Foul ausgesehen. Ich hatte eher das Gefühl, dass er wegrutscht.»

YB nutzte die numerische Überlegenheit noch vor der Pause zum Ausgleich durch Ugrinic. Auch die zweite Halbzeit begann YB druckvoll, doch aus dem Nichts gelang dem Heimteam die erneute Führung. Mariano Gomez war nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Das Momentum hatte erneut gewechselt.

Da die Zürcher Defensive an diesem Abend aber einfach zu viel zuliess, hielt auch diese Führung nur kurz. In der 59. Minute setzte sich Joël Monteiro, der bereits das erste YB-Tor vorbereitet hatte, auf der linken Seite durch und passte in den Rückraum, wo Zachary Athekame lauerte. Der 20-jährige Verteidiger erzielte in seinem 30. Pflichtspiel für die Young Boys sein erstes Tor und legte damit den Grundstein für den Einzug in den Cup-Halbfinal, wo es zum Kantonsduell mit Biel kommt. Im zweiten Halbfinal empfängt der FC Basel Lausanne-Sport.

Zürich - Young Boys 2:3 (1:1)

11'643 Zuschauer. SR Schnyder

Tore: 31. Zuber 1:0. 45. Ugrinic 1:1. 51. Gomez 2:1. 59. Athekame 2:2. 73. Colley 2:3.

Zürich: Brecher; Gomez (71. Kryeziu), Gbamin, Ligue (92. Mahmoud); Ballet (71. Mendy), Krasniqi (71. Markelo), Zuber, Conceição; Chouiar; Emmanuel (41. Denoon), Perea.

Young Boys: Von Ballmoos; Athekame (84. Blum), Zoukrou, Benito, Hadjam (84. Conte); Lauper (57. Colley), Raveloson; Fassnacht (57. Virginius), Ugrinic, Monteiro; Bedia (67. Itten).

Bemerkungen: 35. Rote Karte Conceição (Notbremse).

Verwarnungen: 46. Fassnacht. 62. Hadjam. 80. Zoukrou. 87. Colley. (nih/sda)