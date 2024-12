Chelsea schlägt Tottenham mit 4:2. Bild: keystone

Derbysieg für Chelsea ++ Arsenal lässt Punkte liegen ++ Wolfsburg schlägt Mainz

Bundesliga

Wolfsburg – Mainz 4:3

Wolfsburg gewinnt in der Bundesliga zum vierten Mal in Serie und rückt auf Platz 5 vor. Gegen Mainz dreht der VfL die Partie in der 13. Runde trotz dreimaligem Rückstand und siegt 4:3.

Im Duell zweier formstarker Teams - beide hatten die letzten drei Begegnungen gewinnen können - behielt Wolfsburg die Oberhand. Und dies, obwohl die Gäste aus Mainz dreimal in Führung gingen.

Der zur Pause eingewechselte Jonas Wind drehte die Partie mit zwei Toren in der Schlussphase. Cédric Zesiger blieb bei Wolfsburg ohne Einsatz, Silvan Widmer kam bei Mainz ab der 85. Minute zum Einsatz und beging vor dem finalen Treffer das Foulspiel, das zum entscheidenden Freistoss führte.

Wolfsburg - Mainz 05 4:3 (1:2).

Tore: 11. Nebel 0:1. 19. Amoura 1:1. 39. Burkardt 1:2. 57. Tiago Tomas 2:2. 66. Nebel 2:3. 83. Wind 3:3. 94. Wind 4:3. Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (ab 84.). (sda)

Hoffenheim – Freiburg 1:1

Freiburg verpasste seinerseits den Sprung auf Platz 5. Das Team von Trainer Julian Schuster liegt nach dem 1:1 im badischen Derby gegen Hoffenheim punktgleich mit Wolfsburg und Dortmund im 7. Rang.

Die Führung der Breisgauer durch Matthias Ginter (68.) hielt nur fünf Minuten. Tom Bischof sorgte mit seinem Tor für einen wichtigen Hoffenheimer Punktgewinn im Abstiegskampf.

Hoffenheim - Freiburg 1:1 (0:0).

22'027 Zuschauer.

Tore: 68. Ginter 0:1. 73. Bischof 1:1.

Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (nicht im Aufgebot). (sda)

Premier League

Tottenham – Chelsea 2:4

Chelsea zeigte in Nordlondon Moral und machte aus einem frühen 0:2-Rückstand ein 4:3. Jadon Sancho in der ersten Halbzeit sowie Enzo Fernandez und zweimal Cole Palmer per Penalty nach der Pause sorgten für den vierten Sieg in Serie. In der Tabelle halten die Blues als einziges Team zumindest ansatzweise den Anschluss an Leader Liverpool.

Chelsea besiegt Tottenham mit 4:2. Bild: keystone

Tottenham Hotspur - Chelsea 3:4 (2:1).

Tore: 5. Solanke 1:0. 11. Kulusevski 2:0. 17. Sancho 2:1. 61. Palmer (Penalty) 2:2. 74. Fernandez 2:3. 84. Palmer (Penalty) 2:4. 97. Son 3:4.

Fulham – Arsenal 1:1

Nach Manchester City am Samstag (2:2 gegen Crystal Palace) gab am Sonntag auch Arsenal Punkte im Kampf um den Meistertitel ab. Die Gunners kamen bei Stadtrivale Fulham trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus und haben bereits sechs Zähler Rückstand auf Liverpool. Der Tabellenführer seinerseits hat vier Punkte Reserve auf Chelsea und nach dem abgesagten Merseyside-Derby noch eine Partie in der Hinterhand.

Fulham - Arsenal 1:1 (1:0).

Tore: 11. Jimenez 1:0. 52. Saliba 1:1.

Serie A

Fiorentina – Cagliari

Fiorentina setzte sich mit 1:0 gegen Cagliari durch. Danilo Cataldi erzielte in der 24. Minute den einzigen Treffer der Partie. Vor einer Woche musste das Spiel zwischen der Fiorentina und Inter Mailand nach dem Zusammenbruch von Edoardo Bove abgebrochen werden. Der Spieler von Fiorentina befindet sich auf dem Weg der Besserung. (riz/sda)

Danilo Cataldi jubelt über seinen Treffer. Bild: keystone

