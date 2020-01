Sport

FA Cup, 3. Runde Liverpool – Everton 1:0 Chelsea – Nottingham Forest (2.) 2:0 Middlesbrough (2.) – Tottenham 1:1 Crystal Palace – Derby County (2.) 0:1 Sheffield United – Fylde (5.) 2:1

Bild: EPA

«Liverpool B» gewinnt das Cup-Derby gegen Everton dank diesem Traumtor

Der FC Liverpool steht in der 4. Runde des FA Cups. Er besiegte daheim an der Anfield Road den Stadtrivalen Everton mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Curtis Jones: Der 18-Jährige mit der Erfahrung von 14 Einsatzminuten in der Premier League schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze herrlich ins Tor.

Youngster Jones war nicht der einzige Liverpool-Spieler in der Startelf, der nicht zu den Etablierten beim Champions-League-Sieger gehört. Trainer Jürgen Klopp setzte angesichts des Mammutprogramms der «Reds» auf zahlreiche Akteure der zweiten Garde.

Tottenham muss nachsitzen

Während vom glorreichen Sturmtrio mit Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino keiner spielte, kam Takumi Minamino zu seinem ersten Einsatz für Liverpool. Der Japaner war in der Winterpause von Red Bull Salzburg nach England gewechselt. Der angeschlagene Xherdan Shaqiri fehlte im Aufgebot.

Eine Runde weiter ist auch Chelsea. Die «Blues» schlugen Nottingham Forest mit 2:0. Mehr Mühe mit einem Unterklassigen hatte Chelseas Londoner Rivale Tottenham. Die «Spurs» müssen nach dem 1:1 bei Middlesbrough ein Wiederholungsspiel bestreiten. Mit einem blauen Auge kam Sheffield United davon. Der Aufsteiger in die Premier League setzte sich gegen den fünftklassigen AFC Fylde nur mit 2:1 durch. (ram)

