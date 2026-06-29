Nach LAFC soll nun die Bridge Football Group den Grasshopper Club Zürich besitzen. Bild: keystone

GC ist verkauft: Bridge Football Group übernimmt den Rekordmeister

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Der Grasshopper Club Zürich hat eine neue Eigentümerin. Wie Blick berichtet, hat die Liga den Verkauf am Montag bewilligt – der Übernahme durch die Bridge Football Group steht damit nichts mehr im Weg. Geführt wird die Gruppe vom früheren FIFA-Anwalt Ludovic Délechat, der als CEO an der Spitze steht und neuer GC-Präsident werden soll. Finanziert wird sie von chinesischen Investoren.

GC soll künftig der Premium-Klub im Multi-Club-Modell der Gruppe werden, die bereits Mehrheitsanteile am FC Den Bosch (Niederlande), an Pro Vercelli (Italien) und am Shaanxi Union FC (China) hält. Grosse Transfer-Investitionen sind aber kaum zu erwarten: Das bisherige Muster setzt auf lokal verankerte Führung, einheimische Spieler, eigene Talente und finanzielle Stabilisierung. Anders als beim letzten China-Investor will man bewusst mehr «Swissness» und auch den Austausch mit den skeptischen Fans suchen. (car)

+++ Update folgt. +++