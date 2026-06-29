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Grasshoppers Club Zürich hat einen neuen Besitzer

Amir Abrashi (GC) jubelt nach dem Sieg im Super League/Challenge League Barrage Rueckspiel zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und dem FC Aarau (FCA) am Donnerstag, 21. Mai 2026 im Stadion Letz ...
Nach LAFC soll nun die Bridge Football Group den Grasshopper Club Zürich besitzen.Bild: keystone

GC ist verkauft: Bridge Football Group übernimmt den Rekordmeister

29.06.2026, 20:0229.06.2026, 20:14

Der Grasshopper Club Zürich hat eine neue Eigentümerin. Wie Blick berichtet, hat die Liga den Verkauf am Montag bewilligt – der Übernahme durch die Bridge Football Group steht damit nichts mehr im Weg. Geführt wird die Gruppe vom früheren FIFA-Anwalt Ludovic Délechat, der als CEO an der Spitze steht und neuer GC-Präsident werden soll. Finanziert wird sie von chinesischen Investoren.

GC soll künftig der Premium-Klub im Multi-Club-Modell der Gruppe werden, die bereits Mehrheitsanteile am FC Den Bosch (Niederlande), an Pro Vercelli (Italien) und am Shaanxi Union FC (China) hält. Grosse Transfer-Investitionen sind aber kaum zu erwarten: Das bisherige Muster setzt auf lokal verankerte Führung, einheimische Spieler, eigene Talente und finanzielle Stabilisierung. Anders als beim letzten China-Investor will man bewusst mehr «Swissness» und auch den Austausch mit den skeptischen Fans suchen. (car)

+++ Update folgt. +++

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