Eishockey: Arno Del Curto verzichtet auf die WM mit Österreich

Arno Del Curto verzichtet auf die WM mit Österreich

Roger Bader, seit 2016 österreichischer Nationaltrainer, muss bei der WM ohne seinen Kult-Assistenten Arno Del Curto auskommen.

Klaus Zaugg Folge mir

Da standen sie noch beide an der Bande: Roger Bader (links) und Arno Del Curto. Bild: www.imago-images.de

Seit dem Wiederaufstieg haben die Österreicher dreimal hintereinander den Klassenerhalt geschafft und sind von einem Lift-Team zur konstanten Grösse auf höchstem WM-Niveau geworden. Vor einem Jahr gelang mit dem 10. Schlussrang die beste Klassierung in diesem Jahrhundert mit einem Sieg gegen Finnland und Punktgewinnen gegen Kanada und die Schweiz.

Zum Coaching-Team gehörte bei den drei letzten WM-Turnieren 2022, 2023 und 2024 Roger Baders Freund Arno Del Curto. Doch nun hat der ehemalige ZSC- und HCD-Trainer im Ruhestand auf die diesjährige WM verzichtet.

Roger Bader sagt: «Obwohl er diese Saison noch nie dabei war, hatte ich gehofft, dass Arno bei der WM wieder dabei sein wird. Aber nun hat er abgesagt.» Nach einer Hüftoperation sei er noch nicht hundertprozentig fit. Er hätte unter diesen Voraussetzungen wohl ruhig an der Bande stehen müssen – aber Arno Del Curto war vom Temperament her eigentlich noch nie dafür bekannt, ruhig an der Bande stehen zu können...

Roger Bader hat keinen Ersatz für seinen Freund nominiert: «Seine Rolle war bei uns sowieso eine spezielle.»

Und wer sollte denn die Rolle eines Nonkonformisten wie Arno Del Curto übernehmen können? Eben.

Österreich spielt bei der WM nicht gegen die in die Herning-Gruppe eingeteilte Schweiz. In der Stockholm-Gruppe ist das Ziel der Klassenerhalt, der gegen Frankreich und Slowenien erreicht werden kann.

Roger Baders gilt als erfolgreichster österreichischer Nationaltrainer der neueren Geschichte. Sein Vertrag läuft noch bis und mit der WM 2026 in Zürich und Fribourg. Eine Rückkehr von Arno Del Curto an die Bande der Österreicher für ein letztes Hurra im Hockey ist also keineswegs ganz ausgeschlossen.