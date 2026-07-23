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Ines Garcia: Lamine Yamals Freundin wehrt sich nach Vorwürfen

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Für Superstar von Freund getrennt? Yamal-Freundin wehrt sich nach Vorwürfen

Inés García Santos wird nachgesagt, sich für Lamine Yamal von ihrem langjährigen Partner getrennt zu haben und lediglich an Ruhm interessiert zu sein. Nun reagiert sie darauf.
23.07.2026, 20:5023.07.2026, 20:50
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seit Lamine Yamal mit der spanischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hat, steht auch seine Freundin Inés García Santos im Fokus der Öffentlichkeit. In sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte, die 21-Jährige habe eine fünfjährige Beziehung beendet, um mit dem Fussballstar zusammen zu sein. Nutzer werfen ihr Geld- und Ruhmsucht vor und bezeichnen sie als Opportunistin.

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Inés García und Yamal nach dem gewonnenen WM-Final der Spanier gegen Argentinien.Bild: www.imago-images.de

Obwohl Inés García Santos die Vorwürfe bereits zurückgewiesen hatte und keine verlässliche Quelle die Gerüchte bestätigte, rissen die Hasskommentare nicht ab. Nun hat sich die Influencerin laut der spanischen Zeitung «Marca» in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

In ihrem Statement schilderte Inés García Santos, dass sie stundenlang Kommentare gelesen habe und die Nachrichten Spuren bei ihr hinterliessen. «Hinter diesem Account steckt jemand, der fühlt, der weint, der Fehler macht und der nicht aufhört, ein Mensch zu sein, nur weil er in einer Beziehung ist», schrieb sie.

Zugleich zog sie eine klare Linie zwischen Kritik und gezielter Demütigung: Erstere akzeptiere sie, letztere überschreite eine Grenze. «Ich will niemanden dazu bringen, mich zu mögen. Ich bitte nur um ein wenig Empathie. Ein wenig Menschlichkeit. Denn niemand verdient es, Hunderte oder Tausende Hassnachrichten zu bekommen», erklärte sie in dem Beitrag.

Bekannt wurde Inés García Santos als Lamines Begleitung beim Saisonabschluss-Dinner des FC Barcelona im Mai. Danach tauchte sie regelmässig bei öffentlichen Auftritten auf und begleitete den Fussballstar während der Weltmeisterschaft auf die Tribüne, wo sie ein Trikot mit seinem Namen und seiner Rückennummer trug. Als Lamine Yamal sein erstes WM-Tor erzielte, teilte sie auf Instagram einen Beitrag, in dem sie schrieb: «Der beste Spieler der Welt. Er ist in guten Händen.»

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