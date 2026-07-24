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Mehr Tote und Vermisste nach Erdrutsch in China

Mehr Tote und Vermisste nach Erdrutsch in China

24.07.2026, 07:2424.07.2026, 07:24

Rund eine Woche nach einem tödlichen Erdrutsch nahe der südwestchinesischen Metropole Chongqing ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens elf gestiegen. Wie die Behörden im betroffenen Kreis Pengshui mitteilten, werden noch 50 Menschen vermisst. Zuvor hatte die Zahl noch bei 34 Vermissten gelegen. Die Rettungskräfte hätten in den Trümmern keine Lebenszeichen mehr wahrgenommen, hiess es weiter.

Rescuers recover a trapped victim from the rubble at the scene of a landslide in Pengshui County in southwestern China&#039;s Chongqing area on Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Andy Wong) China Landsl ...
Rettungskräfte im Einsatz nach dem Erdrutsch.Bild: keystone

Ende vergangener Woche hatte ein Bergsturz mindestens zehn Wohnhäuser unter sich begraben. Kurz nach dem Unglück hatten die Behörden zunächst von acht Toten und zehn Verletzten gesprochen.

Die schiere Grösse der Gesteinsbrocken und zeitweise starke Regenfälle hatten den Hunderten Helfern die Suche erschwert. Manche Felsstücke waren nach Angaben der Rettungskräfte fast so gross wie die Wohnhäuser. Die Suche nach Leichen werde fortgesetzt, teilten die Behörden nun mit. (dab/sda/dpa)

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