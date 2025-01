Darum nimmt Fifa-Chef Infantino an der Amtseinführung von Trump teil

Wie die FIFA mitteilte, werde Infantino zukünftig auch mehr Zeit in den USA verbringen, um die Vorbereitungen auf die beiden Grossturniere zu begleiten. Ähnlich hatte es der Schweizer bereits im Vorfeld der WM 2022 in Katar gehalten.

Bei der Amtseinführung von Donald Trump wird am Montag auch FIFA-Präsident Gianni Infantino dabei sein. Der Chef des Fussball-Weltverbandes hatte den zukünftigen US-Präsidenten zuvor bereits auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen.

Wie viele Stimmen kriegt die AfD? Das sagen die Umfragen zur Bundestagswahl

Wie stark wird die AfD? Genau diese Frage rückt mit der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 ins Zentrum des Interesses. Das sagen die Umfragen dazu.

Unser nördlicher Nachbar und wichtigster Handelspartner Deutschland wählt. Am 23. Februar 2025 werden alle deutschen Wahlberechtigten zur Urne gebeten. Danach wird klar, wer Deutschland in Zukunft regieren wird. Halten sich die grossen Parteien an ihre Versprechen, dürfte es nicht die AfD werden. Denn mit dieser will keine der anderen Partei eine Koalition eingehen.