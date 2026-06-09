Irans Nationalspieler Alireza Jahanbakhsh trifft mit der Mannschaft zur Fussball-WM 2026 in Tijuana (Mexiko) ein. Bild: keystone

Iran ohne Testspiel ins WM-Turnier – Grenada sagt kurzfristig ab

Mehr «Sport»

Irans Nationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die Fussball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten. Das offenbar für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana wurde abgesagt. Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA mit einer unzureichenden Vorbereitung.

Es ist bereits das zweite Testspiel des Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingscamp von den USA nach Mexiko verlegt worden war.

Die iranische Auswahl trifft in der Vorrunde der Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten. (sda/dpa)