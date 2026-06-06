Die iranischen Spieler haben ihre US-Visa erhalten

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Die iranischen Spieler und das «notwendige Betreuungspersonal» haben ihre Visa für die USA erhalten. Dies gaben der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, und das Aussenministerium am Freitag bekannt.

Tom Barrack. Bild: keystone

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete jedoch, dass «mehr als einem Dutzend Mitgliedern des sportlichen und medizinischen Betreuerstabs» der Nationalmannschaft die Visa verweigert worden seien. Der Präsident des iranischen Fussballverbands, Mehdi Taj, ein ehemaliger Kommandeur der Revolutionsgarden, befindet sich in derselben Situation.

Der Iran war eines der ersten Länder, die sich für die WM qualifiziert hatten, doch seine Teilnahme wurde nach dem Beginn der israelisch-amerikanischen Luftangriffe auf das Land am 28. Februar in Frage gestellt. Die Unsicherheiten bezüglich der Visumserteilung zwangen die Nationalmannschaft, ihr Trainingslager von Tucson (Arizona) nach Tijuana in Mexiko zu verlegen, wo sie am Sonntag eintreffen soll.

Die Iraner bestreiten ihre drei Gruppenspiele in den Vereinigten Staaten, wobei das erste am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland stattfindet. (hkl/sda/afp)