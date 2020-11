Sport

«Gott hat sich seinen Champion geholt»: «The Greatest» Muhammad Ali ist tot



Bild: ANDREAS MEIER/REUTERS

«Gott hat sich seinen Champion geholt»: «The Greatest» Muhammad Ali ist tot

Die Welt trauert um den grössten Boxer aller Zeiten: Muhammad Ali ist tot. «The Greatest» wurde 74 Jahre alt.

«Nach einem 32-jährigen Kampf gegen die Parkinson-Krankheit ist Muhammad Ali im Alter von 74 gestorben», sagte sein Sprecher Bob Gunnell gegenüber «NBC News». Auf der offiziellen Twitter-Seite und Website der als «The Greatest» bekannten Sportikone wurden Fotos von Ali mit dem Zusatz «1942 – 2016» veröffentlicht.

Der dreimalige Schwergewichtsweltmeister war am Donnerstag wegen Atemproblemen in ein Spital bei Phoenix eingeliefert worden. Internationale Medien berichteten bereits zu diesem Zeitpunkt, dass sein Zustand ernster sei. Alis einstiger Rivale Sugar Ray Leonard schrieb auf Twitter: «Gebete und Segen für mein Idol, meinen Freund; ohne Frage, den Grössten aller Zeiten.»

Prayers & blessings to my idol, my friend, & without question, the Greatest of All Time @MuhammadAli ! #GOAT — Sugar Ray Leonard (@SugarRayLeonard) 2. Juni 2016

«Ali, Frazier und Foreman – wir waren praktisch eines», twitterte der mehrmalige Schwergewichts-Champion George Foreman nach dem Tod seines früheren Gegners im «Rumble in the Jungle». «Ein Teil von mir ist weggerutscht». Der dreimalige Box-Weltmeister Mike Tyson schrieb auf Twitter: «Gott hat sich seinen Champion geholt. Auf bald, Grösster.»

Ralph Ali, Frazier & Foreman we were 1 guy. A part of me slipped away, "The greatest piece" https://t.co/xVKOc9qtub — George Foreman (@GeorgeForeman) 4. Juni 2016

It's been said it was Rope a dope, Ali beat me with no his beauty that beat me. Most beauty I've know loved him pic.twitter.com/G64WX3eyZC — George Foreman (@GeorgeForeman) 4. Juni 2016

Der an Parkinson leidende Ali, dreifacher Weltmeister im Schwergewicht und Olympiasieger im Halbschwergewicht, hatte seine Karriere im Jahr 1981 beendet. In den vergangenen Jahren war er wegen gesundheitlicher Beschwerden mehrfach im Spital behandelt worden – so auch zweimal im Jahr 2014 und einmal im vergangenen Jahr.

Bild: Ross D. Franklin/AP/KEYSTONE

Ende 2014 wurde zunächst eine leichte Lungenentzündung diagnostiziert, nach ein paar Tagen stellten die Mediziner jedoch eine schwere Harnwegsinfektion fest. Kurz nach seiner Entlassung hatte sich Ali zur Nachsorge erneut ins Spital begeben müssen. Nach einer Nacht war er wieder entlassen worden. Er litt seit langem an der Parkinson-Krankheit. Der Verdacht auf die Schüttellähmung war 1984 bestätigt worden.

Alles gewonnen

Ali gewann 1960 in Rom Olympia-Gold. Damals hiess er noch Cassius Clay. Erst fünf Jahre später, als er zum Islam übertrat, nahm er den Namen Muhammad Ali an. Der begnadete Boxer wurde im Februar 1964 erstmals Schwergewichtsweltmeister. Er bezwang damals Sonny Liston und beschrieb seinen eleganten Boxstil mit den Worten: «Schweben wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene.» Weitere zweimal krönte sich Ali danach zum Champion.

Bild: AP dapd

Er lieferte dabei in seiner Karriere unvergessliche Kämpfe wie den «Rumble in the Jungle» oder den «Thrilla in Manila». Trotz seiner Rücktrittsankündigung im Juni 1979 zog es Ali noch einmal in den Ring. Er hörte nicht auf die Warnungen von Ärzten und trat im Oktober 1980 gegen Larry Holmes an. Ali verlor nach Kampfabbruch. Seinen 61. und letzten Profi-Kampf (56 Siege) bestritt er ein gutes Jahr später. Wieder verlor Ali, Gegner am 11. Dezember 1981 in Nassau war damals Trevor Berbick.

Der am 17. Januar 1942 in Louisville als Sohn eines Plakatmalers geborene Ali machte aber auch weltweit Schlagzeilen durch seine Verweigerung des Militärdienstes während des Vietnam-Kriegs, für die er auch eine Sperre von drei Jahren in Kauf nahm. Ali war Zeit seines Lebens eine Ikone. Als er 1996 schon gezeichnet von seiner Krankheit das olympische Feuer entzündete, sorgten die Bilder weltweit für Ergriffenheit. In der Öffentlichkeit zeigte sich Ali in den vergangenen Jahren immer seltener. (pre/sda)

Die Sportwelt trauert:

Please keep @MuhammadAli in your thoughts and prayers. With God, all things are possible. pic.twitter.com/scABVLxroB — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 4. Juni 2016

RIP @muhammadali, a legend who transcended sport and was a true champion for all. #thegreatest #MuhammadAli pic.twitter.com/vjmXlXaHip — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 4. Juni 2016

Today my heart goes out to a pioneer, a true legend, and a hero by all means! Not a day went by… https://t.co/LKl0gI4inf — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 4. Juni 2016

I'm gutted. R.I.P. Champ. God bless and help his family get through this incredibly hard time. pic.twitter.com/VSDqnAoVUH — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 4. Juni 2016

#MuhammadAli #cassiusclay "If you even dream of beating me you'd better wake up and apologize" #restinpower — Jenson Button (@JensonButton) 4. Juni 2016

Ali was the biggest sporting hero of all time and such a great inspiration to all of us. #RIPMuhammadAli #fighter pic.twitter.com/fb5uBPorRW — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 4. Juni 2016

An inspiration. A legend. Forever a champion. RIP Muhammad Ali. 😢 pic.twitter.com/2TAlKmAOM8 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 4. Juni 2016

Rest in Peace legend 😔🙏

"I don't have to be what you want me to be." #MuhammadAli #legend pic.twitter.com/CdPLxvm3DH — Jerome Boateng (@JB17Official) 4. Juni 2016

The greatest has fought his final round. Muhammad Ali was the most magnificent athlete who transcended his sport. #RIP. — Gary Lineker (@GaryLineker) 4. Juni 2016

Very sad day: the GREATEST has gone. pic.twitter.com/dWWC8XKxol — Franz Beckenbauer (@beckenbauer) 4. Juni 2016

Prayers & blessings to my idol family!!

Rest in peace Champ 🙏🏾🙏🏾 #thegreatestofalltime… https://t.co/9QJToPbP8i — Johan Djourou (@JohanDjourou) 4. Juni 2016

The Greatest Man in sport has left this planet. Heaven is now a better place. #RIP #MuhammadAli — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 4. Juni 2016

Das Leben und die Karriere von Muhammad Ali in Bildern

