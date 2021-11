«Mr. Olympia» mit 46 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben

Nur ein Jahr später stand Rhoden jedoch aus negativen Gründen in den Schlagzeilen. Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt, weil er sich in einem Hotelzimmer in Utah (USA) angeblich an einer weiblichen Bodybuilderin vergangen haben soll. Im Juli 2019 wurde Rhoden verurteilt, für weitere «Mr. Olympia»-Wettbewerbe ausgeschlossen.

Vor drei Jahren gewann Shawn Rhoden noch den Bodybuilder-Wettbewerb «Mr. Olympia». Nun ist «Flexatron», so war sein Spitzname in der Szene, gestorben. Rhoden hinterlässt eine Tochter.

Shawn Rhoden wurde starb am 6. November an einer Herzattacke. bild: imago-images.de

Die Schweiz sucht den Embolo-Ersatz – wer soll gegen Italien die Tore schiessen?

Die Nati-Stützen Breel Embolo und Nico Elvedi fallen für den Showdown gegen Italien in der WM-Qualifikation aus. Beide hatten sich am Freitagabend während des Bundesliga-Spiels gegen Mainz verletzt. Sehr bitter ist diese Nachricht für Embolo, der in den letzten Wochen zu Topform aufgelaufen war.

Es ist eine wahre Hiobsbotschaft, die Murat Yakin am Freitagabend ereilte: Für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel in Italien muss der Nati-Trainer auf die Stammspieler Breel Embolo und Nico Elvedi verzichten. Die beiden Gladbacher zogen sich gegen Silvan Widmers Mainz Verletzungen zu. Der Stürmer erlitt dabei eine Blessur am hinteren Oberschenkel, Elvedi eine Bänderverletzung am Sprunggelenk.