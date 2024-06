Kein Schweizer Exploit im EM-Halbmarathon – Italien baut Führung im Medaillenspiegel aus

Mehr «Sport»

Kein Schweizer Exploit im Halbmarathon

Die Schweiz geht im EM-Halbmarathon in Rom leer aus. Bester Schweizer im Rennen der Männer war Matthias Kyburz. Der achtfache Weltmeister im Orientierungslauf, der erst im April seinen ersten Marathon lief, klassierte sich mit etwas mehr als zwei Minuten Rückstand im 21. Rang.

Matthias Kyburz unterwegs in Rom. Bild: keystone

Italien feierte durch Yemaneberhan Crippa und Pietro Riva einen Doppelsieg. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal überlegen. Fabienne Schlumpf und Helen Bekele liefen lange in der ersten Verfolgergruppe. Schlumpf wurde mit Saisonbestleistung gute Siebte, Bekele klassierte sich auf Position 22.

Petrucciani chancenlos

Der Tessiner Ricky Petrucciani, vor zwei Jahren in München EM-Zweiter, ist in den Halbfinals über 400 m in 45,47 Sekunden ausgeschieden. Der Zürcher Lionel Spitz schaffte in 45,28 Sekunden als Achter den Einzug in den Final. Den Schweizer Rekord hält seit 1996 Mathias Rusterholz in 44,99 Sekunden.

Zwei Jahre nach seinem Medaillengewinn kommt Petrucciani nicht auf Touren. Bild: keystone

Italien baut Führung im Medaillenspiegel aus

Italien baute die Führung im Medaillenspiegel am dritten Tag der Europameisterschaften weiter aus. Der Gastgeber liegt mit 7 Gold-, 5 Silber- und einer Bronzemedaille bei nunmehr 13 Mal Edelmetall. Norwegen als zweitbeste Nation hat erst drei Medaillen gewonnen, zwei davon in Gold. Die Schweiz liegt nach dem Super-Saturday bei vier Medaillen und auf Platz 13. (dab/sda)