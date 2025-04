Neue Verträge bei Schwangerschaft – Norwegens Liga will Fussballerinnen schützen

Willst du an die Frauen-EM? So kannst du ab heute Tickets für ausverkaufte Spiele kaufen

Das Angebot zur Verlängerung erfolgt zu unveränderten Konditionen und ist für alle Klubs der Toppserien verbindlich. Ligachefin Marianne Solheim betonte: «Es soll für professionelle Fussballspielerinnen in Norwegen sicher sein, schwanger zu werden.» Und weiter: «Wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Spielerinnen nicht zwischen dem Spitzenfussball und ihrer Lebensentscheidung wählen müssen.»

Visp will gegen Ajoie das scheinbar Unmögliche möglich machen

Ajoie wird seit dem Aufstieg in die National League den Stempel des Dauer-Verlierers nicht los. Ab Dienstag müssen sich die Jurassier im Auf-/Abstiegs-Playoff gegen den B-Meister Visp den Ligaerhalt verdienen.

Die sogenannte Liga-Qualifikation ist das Tor zur National League. Das Format, in dem sich der Letzte der National League gegen den Meister der Swiss League in einer Best-of-7-Serie behaupten muss, hat in den vergangenen Jahren allerdings stark an Bedeutung verloren. Regeländerungen und Modus-Anpassungen haben die Aufstiegschancen der Teams aus der Swiss League deutlich erschwert. Der letzte sportliche Aufstieg gelang vor sieben Jahren den Rapperswil-Jona Lakers, die den EHC Kloten im entscheidenden siebten Spiel der Serie in der Verlängerung besiegten.