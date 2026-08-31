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Ende einer Ära: Lionel Messi tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) walks onto the field before taking on Spain during first half FIFA World Cup final action, in East Rutherford, N.J., Sunday, July 19, 2026. (Frank Gunn/The Canadian ...
Schrieb für sein Land Geschichte: Lionel Messi läuft nicht mehr für Argentinien auf.Bild: keystone

Ende einer Ära: Lionel Messi tritt aus der Nationalmannschaft zurück

31.08.2026, 17:1831.08.2026, 18:19

Lionel Messi zieht einen Schlussstrich: Der WM-Final gegen Spanien war das letzte Spiel im Trikot der Nationalmannschaft.

«Es ist ein schmerzhafter Entscheid. Aber ich weiss, dass jetzt der richtige Moment ist», sagte Messi über seinen Abschied aus Argentiniens Nationalteam nach 207 Länderspielen und 125 Toren. Beides sind Rekordmarken beim dreifachen Weltmeister. Höhepunkt seiner 21 Jahre in Argentiniens Nationalteam war der Weltmeistertitel 2022. Zudem gewann er 2021 und 2024 die Copa America.

Seine letzte Partie für die Albiceleste bestritt Messi am 19. Juli mit dem verlorenen WM-Final gegen Spanien. In den Wochen zuvor hatte er eindrücklich bewiesen, dass er immer noch zu den besten Fussballern der Gegenwart gehört. Mit acht Toren und vier Assists trug er entscheidend zum Finalvorstoss seines Teams bei.

Verbandsboss Claudio Tapia deutet nach der schmerzhaften Niederlage einen möglichen Abschied von Messi an: «Es gibt keine Worte im Wörterbuch, die ausreichen würden, um dir für alles zu danken, was du uns gegeben hast, Captain. Danke für jede Freude, die du uns in die Seele geschrieben hast, für jede Träne des Stolzes und dafür, dass du unsere Flagge bis an die Spitze der Welt getragen hast.»

Wenige Wochen nach dem verlorenen WM-Final starb Messis Vater Jorge, woraufhin auch der achtfache Weltfussballer einen baldigen Rücktritt andeutete. Gut möglich, dass nun weitere Weltmeister von 2022 ebenfalls ihren Abschied bekanntgeben werden.

Messi, der auf Klubebene weiterhin sehr erfolgreich in den USA für Inter Miami spielt, war 2016 bereits ein erstes Mal vom Nationalteam zurückgetreten, bevor er zwei Jahre später für die WM 2018 sein Comeback gab. Eine neuerliche Rückkehr ist nicht absehbar. In Miami ist er aber noch bis Ende 2028 unter Vertrag. (cma/sda/dpa)

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    MartinZH
    31.08.2026 17:49registriert Mai 2019
    Eigentlich schade, ich habe die Spiele mit Messi immer sehr gerne mitverfolgt. Er ist definitiv ein absolutes Ausnahme-Talent. Solche Fussballer sind wirklich selten.

    Mit der WM gab es ja Berichte, dass er mit gewissen Mitspielern der «La Albiceleste» ernsthafte Probleme hatte, bzgl. dem "Spiel-Stil" (inkl. den brutalen Fouls).

    Also nur konsequent, dass sich Messi aus der argent. Nationalelf zurückzieht, denn wenn dieser Stil von Verbands- / Trainer-Seite unterstützt wird, hat er da – als "virtuoser Ballkünstler" – nichts mehr verloren.

    Seine Clubs werden aber weiterhin Freude an ihm haben.
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    Stein in der Landschaft
    31.08.2026 17:36registriert Mai 2026
    Mal sehen ob die FIFA Bevorzugung ohne Messi weiter anhält. Ich schätze eher nicht.
    2018
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