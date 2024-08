Start und Ziel befinden sich in Paris beim Trocadéro. Die Strecke führt aber über 273 Kilometer auch ausserhalb der Stadt durch die Region Île-de-France. Dabei sind insgesamt 2800 Höhenmeter zu bewältigen. Am Ende geht es in drei Schlussrunden jeweils hinauf nach Montmartre und an der Basilika Sacré-Cœur vorbei. Das Streckenprofil:

Mathieu van der Poel steigt als Topfavorit ins Rennen ein. Der Niederländer ist amtierender Weltmeister und gewann im Frühling überlegen das Double aus Flandern-Rundfahrt und Paris–Roubaix. «Man muss in jedem Moment auf der Hut sein», kündigte van der Poel an. «Die Favoritenrolle ist an sich gar nicht so schlecht. Es hängt von den Beinen ab.»

Mit Jasper Stuyven und Tiesj Benoot haben die Belgier weitere Siegkandidaten in ihren Reihen. Auch die Franzosen haben mit Julian Alaphilippe einen Mitfavoriten, der aber nicht in allerbester Verfassung zu sein scheint. Zudem dürfen sich der Däne Mads Pedersen und Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock aus Grossbritannien ebenfalls Hoffnungen machen.

Olympia-Turnerin warb für Parmesan – und das Internet liebt sie dafür

Werbebilder können sehr langweilig und einfallslos sein. Jemand steht da, das Produkt in der Hand oder am Körper, fertig. Oder aber sie sind so wie bei der Turnerin Giorgia Villa, die für Parmesan warb. Zugegeben, es liegt auch etwas am Produkt, aber selbst den italienischen Käse muss man erst einmal richtig in Szene setzen.