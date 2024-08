Evenepoel schreibt Rad-Geschichte, auch Frankreich jubelt – Küng holt Diplom

Mathieu van der Poel steigt als Topfavorit ins Rennen ein. Der Niederländer ist amtierender Weltmeister und gewann im Frühling überlegen das Double aus Flandern-Rundfahrt und Paris–Roubaix. «Man muss in jedem Moment auf der Hut sein», kündigte van der Poel an. «Die Favoritenrolle ist an sich gar nicht so schlecht. Es hängt von den Beinen ab.»

Bild: keystone