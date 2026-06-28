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Südafrika - Kanada: WM live in Ticker und Stream

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Die Kanadier drücken auf die Führung – auch Südafrika mit Torchancen

28.06.2026, 20:1328.06.2026, 21:19

Am Sonntagabend beginnt mit dem Sechzehntelfinal zwischen Südafrika und Kanada die K.o.-Phase der WM, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Der Gastgeber der WM 2010 trifft auf einen Co-Gastgeber des laufenden Turniers, der nach der Niederlage gegen die Schweiz erstmals ausserhalb Kanadas antreten muss.

Kanada geht mit dem Team von Trainer Jesse Marsch leicht favorisiert in die Partie. Captain Alphonso Davies soll nach überstandener Oberschenkelverletzung einsatzbereit sein. Südafrika will nach dem 1:0 gegen Südkorea den nächsten Überraschungserfolg schaffen. Verzichten muss Trainer Hugo Broos auf den gesperrten Mittelfeldspieler Themba Zwane. (car/sda)

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