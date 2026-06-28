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WM 2026: Schweizer Nati trifft im 1/16-Final auf Algerien mit Petkovic

epa13070051 Algeria&#039;s head coach Vladimir Petkovic gestures during the FIFA World Cup 2026 group stage match Algeria against Austria, in Kansas City, Missouri, USA, 27 June 2026. EPA/AMY KONTRAS
Daumen hoch für Vladimir Petkovic: Er trifft an der WM auf seinen alten Arbbeitgeber.Bild: keystone

Die Schweizer Nati trifft im Sechzehntelfinal auf einen alten Bekannten

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihren Sechzehntelfinal gegen Algerien. Damit kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Nationalcoach Vladimir Petkovic.
28.06.2026, 06:3728.06.2026, 06:44

Das letzte bedeutungsvolle Spiel der Vorrunde brachte für die Schweiz endlich Klarheit. Vier Tage nach dem Einzug in die Sechzehntelfinals steht fest, wer in der Nacht auf Freitag (5.00 Uhr) in Vancouver der Gegner ist. Algerien verdrängte mit dem Punktgewinn gegen Österreich (3:3) den Iran noch aus den Top 8 der besten Gruppendritten.

Für die Schweiz ist es nicht nur ein spezielles Duell, weil zum ersten Mal seit fast 80 Jahren eine WM-K.o.-Runde überstanden werden soll, sondern auch, weil mit Vladimir Petkovic ein Trainer gegenübersteht, der die Nati perfekt kennt. Von 2014 bis 2021 war der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger sehr erfolgreich als Schweizer Nationaltrainer tätig.

Hier hast du den Überblick über die K.o.-Phase:

Wie sieht der Turnierbaum für die Nati aus? Hier findest du es heraus

Mit Aussenverteidiger Jaouen Hadjam von den Young Boys, Ersatzkeeper Melvin Matil von Stade Nyonnais und dem ehemaligen Lugano-Stürmer Mohamed Amoura stehen auch Spieler im algerischen Kader, die der Schweiz verbunden sind. Zu den Aushängeschildern der Mannschaft, die nicht zuletzt technisch viel zu bieten hat, gehören Captain Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri oder auch der junge Ibrahim Maza.

epa13070158 Riyad Mahrez of Algeria celebrates scoring the 3-2 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Algeria against Austria, in Kansas City, Missouri, USA, 27 June 2026. EPA/AMY KONTR ...
Riyad Mahrez ist der grösste Star AlgeriensBild: keystone

Duelle zwischen den beiden Nationen gab es bisher nur zwei: 1983 und 1986 gewann die Schweiz jeweils ein Testspiel. In einem allfälligen Achtelfinal (7. Juli 22 Uhr) würden dann Kolumbien oder Ghana auf die Nati warten. (abu/sda)

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quelle: keystone / reed hoffmann
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