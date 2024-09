Super League live: FC Zürich gegen FC Luzern – Spitzenspiel im Ticker

Liveticker

FCZ und Luzern spielen um Tabellenspitze – FCSG führt in Lugano – Servette schlägt Winti

Dank des Siegs in Winterthur ist Servette neuer Leader der Super League. Auch der FC Basel ist dank des Punktgewinns in Sion vom Samstagabend vor dem FC Zürich und dem FC Luzern platziert. Jedoch gingen die beiden heutigen Gegner als Spitzenduo in den sechsten Spieltag und können sowohl der FCZ, der noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat, als auch der FCL mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Besonders die Luzerner befinden sich nach vier Siegen in Serie in einer sehr guten Form. Die Zürcher von Trainer Ricardo Moniz sind national aber noch ungeschlagen. Das Duell verspricht also grosse Spannung.

Parallel empfängt der FC Lugano den FC St.Gallen. Auch sie sind Tabellennachbarn und könnten mit einem Sieg einen grossen Sprung in der Tabelle machen. Nach den Europacup-Qualifikationsspielen vom Donnerstag gehen die Tessiner und die Ostschweizer aber mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie. Während der FC Lugano bei Besiktas Istanbul eine 1:5-Klatsche kassierte und deshalb nicht in der Europa League sondern in der Conference League spielen wird, qualifizierte sich der FCSG dank eines Triumphs im Penaltyschiessen bei Trabzonspor ebenfalls für den dritten europäischen Wettbewerb.

Beide Spiele verfolgst du hier ab 16.30 Uhr im Liveticker.

Winterthur – Servette 0:1

Nach zwei Niederlagen in der Super League findet Servette zum Siegen zurück. Gegen Winterthur feiern die Genfer einen 1:0-Auswärtssieg.

Trotz des kräfteraubenden Spiels vom Donnerstag gegen Chelsea wirkten die Gäste auf der Schützenwiese frischer. Sie übernahmen von Beginn an das Spieldiktat und kamen in der 9. Minute durch Enzo Crivelli zur ersten grossen Chance, doch Winterthurs Goalie Stefanos Kapino war zur Stelle. Zwölf Minuten später kam es dank eines Handspenaltys zu einer Neuauflage des Duells, das diesmal Crivelli für sich entschied.

Das einzige Tor des Spiels: Servette-Schütze Enzo Crivelli schickt Winterthur-Goalie Stefanos Kapino in die falsche Ecke. Bild: keystone

Der eine Treffer reichte Servette zum vierten Saisonsieg. Denn die Winterthurer, die vor allem mit jungen Stürmern agierten, blieben in der Offensive erneut harmlos. Erst in der Schlussphase bäumte sich das Team von Trainer Ognjen Zaric nochmals auf, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Der FCW blieb damit zum vierten Mal in Folge ohne Torerfolg, Matteo Di Giusto ist weiter der einzige Torschütze.

Servette zeigte derweil eine Reaktion auf die 0:6-Klatsche im letzten Meisterschaftsspiel gegen Basel und blieb in der sechsten Runde erstmals ohne Gegentreffer.

