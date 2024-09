Formel 1 live: Grosser Preis von Monza in Ticker und TV

Liveticker

Norris fährt nun direkt hinter WM-Leader Verstappen – Ferrari mit Doppelführung in Monza

70 Punkte beträgt der Vorsprung von Max Verstappen in der Gesamtwertung aktuell. Was erstmal nach viel klingt, ist auf den zweiten Blick aber gar kein so komfortabler Vorsprung. Denn der Dreifach-Weltmeister im Red Bull wartet seit fünf Rennen auf einen Sieg. Auch heute startet der Niederländer beim Grossen Preis von Italien nur von Platz 7. Auf der Pole-Position steht sein erster Verfolger Lando Norris.

Der McLaren-Pilot könnte den Rückstand in der WM-Wertung in Monza also weiter verkürzen und hätte danach noch acht weitere Rennen, um sich doch noch zum Weltmeister zu krönen. Die Formel 1 verspricht in dieser Saison also endlich auch an der Spitze wieder einmal grosse Spannung.

Für die beiden Sauber-Piloten dürfte es hingegen erneut keine Punkte geben. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu starten von ganz hinten. Der Rennstall aus Hinwil ist der einzige, der in dieser Saison noch ohne Punktgewinn ist.

Ob dies so bleibt und ob Lando Norris sich den zweiten Sieg in Serie holt, verfolgst du hier ab 15 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.