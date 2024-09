Nach einer Steigerung in der 2. Halbzeit sicherten sich die Zürcher doch noch einen Punkt. Bild: keystone

FCZ und Luzern teilen Punkte ebenso wie Lugano und FCSG – Servette neuer Leader

Sowohl der FC Zürich als auch Luzern hätten mit einem Sieg an die Tabellenspitze springen können – der FC St.Gallen hatte ebenfalls die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Am Ende profitierte jedoch Servette als einziger Sieger des Tages.

Zürich – Luzern

Einen Punkt hinter dem neuen Tabellenführer Servette liegen Zürich und Luzern, die sich im Letzigrund 1:1 trennten. Andrejs Ciganiks hatte die Gäste aus der Innerschweiz in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Juan Perea glich in der zweiten Halbzeit nach einer Leistungssteigerung des Heimteams aus. Der FCZ, der ein Spiel weniger ausgetragen hat als Servette und Luzern, bleibt als einziges Team der Super League ungeschlagen.

Zürich - Luzern 1:1 (0:1)

16'191 Zuschauer. SR von Mandach.

Tore: 21. Ciganiks (Villiger) 0:1. 56. Perea (Gomez) 1:1.

Zürich: Brecher; Denoon (46. Kryeziu), Katic, Gomez, Tosic (46. Leidner); Marchesano, Conde, Chouiar (75. Oko-Flex); Ligue (46. Mathew), Perea, Okita (46. Sabobo).

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic, Ciganiks; Rrudhani (46. Spadanuda), Owusu (75. Kadak), Beloko, Karweina; Villiger, Klidje (75. Stankovic).

Verwarnungen: 12. Rrudhani, 16. Okita, 28. Knezevic, 40. Denoon, 52. Sabobo, 55. Leidner, 95. Loretz.

Lugano – St.Gallen 1:1

Auch im Tessin endete die Partie 1:1. Luganos Kacper Przybylko glich kurz vor der Pause aus, nachdem Lukas Görtler die Gäste aus der Ostschweiz in Führung gebracht hatte. Beide Teams, welche die Schweiz in dieser Saison in der Conference League vertreten, haben nach dem Unentschieden zehn Punkte auf dem Konto.

Lugano - St.Gallen 1:1 (1:1)

3606 Zuschauer. SR Kanagasingam.

Tore: 19. Görtler (Okoroji) 0:1. 45. Przybylko 1:1.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Papadopoulos, Marques; Doumbia (44. Bislimi), Grgic; Bottani (60. Steffen), Dos Santos (60. Aliseda), Cimignani (80. Macek); Przybylko (80. Vladi).

St.Gallen: Zigi; Faber, Stanic, Diaby, Okoroji; Konietzke (76. Ambrosius); Görtler (57. Milosevic), Ruiz (57. Toma), Witzig (56. Csoboth); Geubbels, Cisse (63. Akolo).

Verwarnungen: 34. Bottani, 53. Marques, 71. Diaby, 84. Bislimi, 84. Toma.

Winterthur – Servette 0:1

Nach zwei Niederlagen in der Super League findet Servette zum Siegen zurück. Gegen Winterthur feiern die Genfer einen 1:0-Auswärtssieg.

Trotz des kräfteraubenden Spiels vom Donnerstag gegen Chelsea wirkten die Gäste auf der Schützenwiese frischer. Sie übernahmen von Beginn an das Spieldiktat und kamen in der 9. Minute durch Enzo Crivelli zur ersten grossen Chance, doch Winterthurs Goalie Stefanos Kapino war zur Stelle. Zwölf Minuten später kam es dank eines Handspenaltys zu einer Neuauflage des Duells, das diesmal Crivelli für sich entschied.

Das einzige Tor des Spiels: Servette-Schütze Enzo Crivelli schickt Winterthur-Goalie Stefanos Kapino in die falsche Ecke. Bild: keystone

Der eine Treffer reichte Servette zum vierten Saisonsieg. Denn die Winterthurer, die vor allem mit jungen Stürmern agierten, blieben in der Offensive erneut harmlos. Erst in der Schlussphase bäumte sich das Team von Trainer Ognjen Zaric nochmals auf, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Der FCW blieb damit zum vierten Mal in Folge ohne Torerfolg, Matteo Di Giusto ist weiter der einzige Torschütze.

Servette zeigte derweil eine Reaktion auf die 0:6-Klatsche im letzten Meisterschaftsspiel gegen Basel und blieb in der sechsten Runde erstmals ohne Gegentreffer.

Winterthur - Servette 0:1 (0:1)

8100 Zuschauer. SR San.

Tor: 21. Crivelli (Penalty) 0:1.

Winterthur: Kapino; Sidler (46. Krasniqi), Lekaj, Arnold, Diaby; Stillhart, Araz (84. Gomis); Schneider (61. Durrer), Di Giusto, Chiappetta (61. Maluvunu); Fofana.

Servette: Frick; Magnin, Rouiller, Severin, Mazikou (70. Sawadogo); Stevanovic, Cognat, Ondoua, von Moos (60. Kutesa); Antunes (86. Douline); Crivelli (60. Guillemenot).

Verwarnungen: 19. Diaby, 66. Mazikou. (nih/sda)