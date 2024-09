YB verpasst Befreiungsschlag gegen Lausanne und bleibt in der Super League ohne Sieg

Europäisch top, in der Liga schwach: Die Young Boys warten auch nach sechs Runden auf den ersten Sieg in der Meisterschaft. Das Heimspiel gegen Lausanne-Sport endet 1:1.

Mit dem Punktgewinn kann YB sogar noch zufrieden sein. Der Husarenritt vom Dienstag in Istanbul schien Spuren hinterlassen zu haben, denn die Berner kamen am Samstagabend im Wankdorf nie auf Touren. Dass sie mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen, war mehr als schmeichelhaft. Das räumte auch Mittelfeldspieler Sandro Lauper im TV-Interview mit SRF ein und sagte, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen müsse.

Doch trotz dreier Auswechslungen in der Pause war davon nichts zu sehen. Stattdessen drängten die Gäste aus Lausanne auf den Ausgleich. Wie schon in der ersten Halbzeit scheiterten sie aber immer wieder am starken Torhüter Marvin Keller, der als einziger Berner eine «Europa-Leistung» zeigte. In der 70. Minute war aber auch er machtlos, als Karim Sow nach einem Eckball am höchsten stieg und per Kopf den Ausgleich erzielte.

YB konnte darauf nicht reagieren – im Gegenteil. Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich sah Tanguy Zoukrou wegen einer Notbremse die Rote Karte. In Unterzahl verteidigte das Heimteam den einen Punkt, über den sich aber niemand so richtig freuen wollte. Die Länderspielpause kommt für die Berner, die sich nach dem schwachen Meisterschaftsstart dringend sammeln müssen, zum richtigen Zeitpunkt.

Young Boys - Lausanne-Sport 1:1 (1:0)

28'079 Zuschauer. SR Dudic.

Tore: 45. Ugrinic (Colley) 1:0. 70. Sow (Diabaté) 1:1.

Young Boys: Keller; Blum, Zoukrou, Husic (46. Chaiwa), Hadjam (72. Persson); Niasse, Lauper (46. Males); Monteiro (46. Virginius), Ugrinic, Colley; Itten (79. Athekame).

Lausanne-Sport: Letica; Custodio, Sow (84. Mouanga), Dussenne, Poaty (81. Polster); Okou (61. Diogo Carraco), Roche, Bernede (61. de la Fuente), Diabaté; Sanches, Sène (61. Oviedo).

Bemerkungen: 76. Rote Karte gegen Zoukrou (Notbremse).

Verwarnungen: 42. Lauper, 57. Colley, 58. Hadjam. (nih/sda)