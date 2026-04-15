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Vor dem Rückspiel spricht sehr wenig für Real Madrid: Zieht Bayern in den Halbfinal ein?
- Bayern München und Arsenal gehen mit einer hervorragenden Ausgangslage in die Rückspiele der Champions-League-Viertelfinals. Beide haben sich auswärts einen Eintore-Vorteil erspielt.
- Der deutsche Rekordmeister gewann die erste Hälfte des Gigantenduells gegen Real Madrid 2:1 und kann nun zuhause alles klarmachen. Der Leader der Premier League setzte sich vergangene Woche in Lissabon gegen Sporting 1:0 durch.
- Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen und können bei watson im Liveticker mitverfolgt werden. Arsenal gegen Sporting Lissabon gibt es auch im obenangehängten Stream zu sehen. (riz/sda)