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Champions League: Bayern München schlägt Real Madrid im Rückspiel

Bayern&#039;s Luis Diaz celebrates with his teammates after scoring his side&#039;s third goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in ...
Luis Diaz wird nach seinem Treffer von den Teamkollegen gefeiert.Bild: keystone

Bayern bodigt Real und steht nach einem spektakulären Rückspiel im Halbfinal

Bayern München qualifiziert sich durch späte Treffer gegen Real Madrid für die Halbfinals der Champions League. Auch Arsenal ist unter den letzten vier.
15.04.2026, 20:0015.04.2026, 23:44

Bayern München – Real Madrid 4:3 (Gesamtskore 6:4)

In der 89. Minute sorgte Luis Diaz für die grosse Euphorie in München. Der Kolumbianer traf zum 3:3 im spektakulären Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid, was nach dem 2:1-Sieg in Madrid dem deutschen Meister zum Weiterkommen reichte. Michael Olise sorgte in der Nachspielzeit sogar noch für den Sieg der Münchner. Zur Pause hatte es 3:2 für Real Madrid gestanden.

Luis Diaz mit dem entscheidenden Treffer.Video: SRF

Als entscheidend erwies sich unter anderem ein Platzverweis gegen Madrids Eduardo Camavinga. Der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselte Franzose sah in der 86. Minute für Zeitspiel die zweite Gelbe Karte. Ein zu harter Entscheid von Schiedsrichter Vincic, der wohl vergessen hatte, dass er Camavinga bereits acht Minuten zuvor Gelb gezeigt hatte.

Von der deutschen Souveränität, die der eine oder andere Experte angesichts des 2:1-Vorteils aus dem Hinspiel erwartet hatte, war vor den Schlussminuten nichts zu sehen. Das lag nicht zuletzt an Manuel Neuer. Der im Hinspiel überragende 40-jährige Goalie leistete sich schon nach wenigen Sekunden einen folgenschweren Fehlpass, der zum frühen 1:0 von Real Madrids Arda Güler führte.

Manuel Neuer patzt beim ersten Gegentreffer.Video: SRF

Was auf die erste Schrecksekunde in der Münchner Allianz-Arena folgte, war ein spektakuläres Hin und Her mit weiteren vier Toren bis zur Pause. Aleksandar Pavlovic glich nach einem Eckball rasch zum 1:1 aus (6.), Güler brachte die Spanier mit einem direkten Freistoss, den ein Neuer in Topform gehalten hätte, kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde wieder in Front. Harry Kane sorgte für das 2:2 (38.), bevor vier Minuten später Kylian Mbappé für die nächste Führung der Gäste sorgte. Für Kane war es der 50. Saisontreffer, für Mbappé der 40.

Bis zum Platzverweis gegen Camavinga verlief die Partie ausgeglichen, zumindest was die Verteilung der Torchancen anging. Bayern München kam gepflegter zu seinen guten Aktionen, aber Real Madrid war mit seinen Kontern mindestens gleich gefährlich. Weiter geht es aber in der Champions League nur für Bayern München. Die Deutschen bekommen es im Halbfinal mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Bayern München - Real Madrid 4:3 (2:3)
SR Vincic (SLO).
Tore: 1. Güler 0:1. 6. Pavlovic 1:1. 29. Güler 1:2. 38. Kane 2:2. 42. Mbappé 2:3. 89. L. Díaz 3:3. 94. Olise 4:3.
Bayern München: Neuer; Stanisic (46. Davies), Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry (61. Musiala), L. Díaz; Kane.
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (90. Pitarch), Éder Militão, Rüdiger, Mendy; B. Díaz (62. Camavinga), Bellingham, Valverde, Güler (90. Mastantuono); Mbappé, Vinícius Júnior.
Bemerkungen: 86. Gelb-Rote Karte gegen Camavinga. 95. Rote Karte gegen Güler (Unsportlichkeit).
Verwarnungen: 29. Stanisic, 40. Éder Militão, 70. Rüdiger, 78. Camavinga.

Arsenal – Sporting Lissabon 0:0 (Gesamtskore 1:0)

Arsenal qualifiziert sich ohne zu brillieren für die Halbfinals. Das torlose Remis daheim gegen Sporting Lissabon reicht nach dem 1:0-Sieg vor einer Woche. Die Portugiesen hatten kurz vor der Pause mit einem Pfostenschuss von Geny Catamo die beste Möglichkeit, im Gesamtskore auf 1:1 zu stellen. Im Halbfinal trifft Arsenal auf Atlético Madrid.

Geny Catamo trifft nur den Pfosten.Video: SRF

Arsenal - Sporting Lissabon 0:0
SR Letexier (FRA).
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke (63. Dowman), Eze (79. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (79. Trossard); Gyökeres (56. Havertz).
Sporting Lissabon: Rui Silva; Eduardo Quaresma (85. Vagiannidis), Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita (77. João Simões); Geny Catamo (71. Geovany Quenda), Trincão (85. Rafael Nel), Pote (71. Daniel Bragança); Suárez.
Verwarnungen: 79. Araújo. (riz/sda)

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16 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Vegelbud
15.04.2026 23:00registriert Juli 2025
Was war das für ein Spiel bitte?!
Nein, der Schiedsrichter hat das Spiel nicht entschieden.
Ja, die Gelb rote war zu hart, aber es hat genug entscheide für Real gegeben. Bayern verdient weiter.
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Lupo Thunder
15.04.2026 20:34registriert Oktober 2024
Ach juhuiii...hopp FC. Bayern
das möchte ich ihnen heut so sehr gönnen! Eine Mannschaft,
mia san mia 💪💪💪
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