Eishockey National League: ZSC Lions – EV Zug – Spiel 3 in Ticker und TV

Liveticker

Hollenstein schiesst ZSC gegen Zug früh in Führung – noch keine Tore in Fribourg

Mehr «Sport»

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Halbfinalserie braucht der EV Zug in Spiel 3 unbedingt einen Sieg gegen die ZSC Lions. Denn ob sie erneut einen 0:3-Rückstand aufholen können, wie die Zuger es in der Finalserie der Saison 2021/22 getan haben, darf infrage gestellt werden. Um die Serie noch einmal spannend zu gestalten, braucht der EVZ aber eine Steigerung im Vergleich zu den ersten beiden Partien. Für die Zürcher geht es am Samstagabend (Spielbeginn ist um 20 Uhr) darum, den Schwung mitzunehmen und einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Finals zu machen.

In der zweiten Serie ist die Bilanz nach zwei Partien hingegen ausgeglichen. Sowohl Fribourg-Gottéron als auch der HC Lausanne haben je einmal gewonnen. Nach dem knappen Sieg der Freiburger vom Montag setzten sich die Waadtländer am Mittwoch in der dritten Verlängerung durch. Auch heute dürfen Eishockey-Fans eine spannende Partie erwarten. Das Spiel wird von TV 24 live übertragen.