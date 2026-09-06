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St.Gallen steckt in einer Mini-Krise – heute wartet Schlusslicht Servette
- Nachdem am gestrigen Samstag sowohl Vaduz als auch GC punktete, steht Servette neuerdings am Tabellenende. Mit einem Punktgewinn zu Hause gegen St.Gallen könnten die Grenats die rote Laterne wieder an die Hoppers übergeben.
- In dieser Saison ist vor allem die Offensive das grosse Problem von Servette. In fünf Spielen konnten sie erst vier Tore erzielen.
- St.Gallen befindet sich aktuell in einer kleinen Krise und die Ostschweizer verloren zuletzt gegen den FC Thun und den Grasshopper Club Zürich. Die Partie gegen Servette startet um 14 Uhr.
- Um 16.30 Uhr wird der Spieltag mit den Partien Basel gegen Lugano und Sion gegen Thun statt. (riz)