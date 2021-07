Tokio 2020: Das Mountainbike-Rennen mit Flückiger und Schurter im Ticker

Wer Mathias Flückiger und Nino Schurter beim letzten öffentlichen Auftritt am Freitag zuhörte, vernahm zwei gehörige Portionen Optimismus. Flückiger schöpft seine Zuversicht aus den Siegen der letzten Monate, der perfekt verlaufenen Vorbereitung und dem immensen Selbstvertrauen. Schurters gutes Gefühl basiert auf der Streckenbeschaffenheit, dem Klima und dem Material.



Flückiger hat die letzten beiden Weltcuprennen gewonnen und führt die Gesamtwertung souverän an. Er strotzt vor Selbstvertrauen. Die anspruchsvolle Strecke, die er im Gegensatz zu Schurter, dem Sieger des Test-Events vor zwei Jahren, noch nie rennmässig befahren hat, schüchtert ihn keineswegs ein: «Im Moment kann ich es mit jeder Strecke aufnehmen. Ich habe gelernt, wie ich gewinnen kann und weiss jetzt, was ich zu tun habe», sagte der 32-Jährige unter anderem. Das vieldiskutierte spezielle Klima mit der zu erwartenden Hitze lässt ihn kalt: «Klar, kühlen ist sehr wichtig. Aber das kennen wir doch. Wir sind hier nicht auf dem Mars.»

Nino Schurter gehört angesichts der jüngsten Resultate nicht mehr zu den grössten Favoriten. Dass sich nicht mehr alle Blicke auf ihn richten, kommt ihm gelegen, zumal er sich bestens gerüstet fühlt, um «dem perfekten Märchen jetzt noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen».



Der 35-jährige Goldmedaillengewinner von 2016, der seine vierten Olympischen Spiele mit einem kompletten Medaillensatz im Gepäck entspannt in Angriff nimmt, sieht mehrere Faktoren, die seine Chancen erhöhen: «Es kommt hier vieles zusammen, das mich positiv stimmt: die Strecke, die mir sehr gut liegt, das heiss-trockene Klima, das speziell auf die Anforderungen abgestimmte Bike und jetzt auch noch die guten Testresultate von den neuen Reifen.» Die kurzen, intensiven Anstiege und die technisch anspruchsvollen Abfahrten sprechen ihn besonders an: «Wenn ich eine Strecke bauen würde, sähe sie genau so aus.» (abu/sda)