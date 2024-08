Liverticker Super League: FC Zürich gegen Lausanne-Sport

Liveticker

Der FC Zürich fordert Lausanne-Sport

Der FC Zürich ist nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagen und steht mit sieben Punkten auf dem vierten Platz. Nur Sion, Servette und Lugano konnten bisher noch mehr Punkte ergattern. Lausanne auf der Gegenseite musste nach einem Dreier zum Saisonstart zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz und steht damit auf dem neunten Platz. Die grösste Baustelle von Ludovic Magnin dürfte dabei die Defensive sein. So kassierten die Waadtländer in den ersten drei Spielen satte zehn Gegentore.

Auch wenn in der Super League alles noch rosig aussieht, haben sich die Wolken am FCZ-Himmel in der letzten Woche verdunkelt. Die letzten drei Pflichtspiele haben die Limmatstädter nicht mehr gewonnen. Erst vor drei Tagen setzte es im heimischen Letzigrund im Conference League Qualifikationshinspiel eine 0:3 Klatsche gegen Vitória Guimarães ab, womit das Europa-Abenteuer wohl bereits kommende Woche zu Ende sein dürfte. Wir dürfen gespannt sein, wie die Stadtzürcher diesen Rückschlag wegstecken.