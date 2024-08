Das Beachvolleyball-Stadion – da braucht es keine Worte mehr. Bild: keystone

Kommentar

So gut haben Olympische Spiele noch nie ausgesehen

Die Olympischen Spiele 2024 neigen sich dem Ende zu. Paris hat neue Massstäbe gesetzt. Noch nie sah Olympia besser aus.

Mehr «Sport»

Die letzten zwei Wochen wurden Sportfans in der Schweiz und auf der ganzen Welt bestens unterhalten. Es gab Tränen der Freude, Tränen der Enttäuschung. Wir sahen epische Schläge im Tischtennis, Marchand-Euphorie in der Schwimm-Arena, grosse Dramen im Leichtathletik-Stadion. Wir konnten zuschauen, wie das amerikanische Basketball-Dream-Team zauberte oder wie Tennisspieler Novak Djokovic Sportgeschichte schrieb.

Das olympische Feuer über dem Louvre. Bild: keystone

Sportliche Highlights sind bei Olympischen Spielen selbstverständlich. Wenn die besten Athletinnen und Athleten der Welt in diversen Sportarten aufeinander treffen, ist Spektakel garantiert. Da haben die Organisatoren gar nicht mal so viel damit zu tun.

Fechten fand im Grand Palais statt. Bild: keystone

Wo man den Veranstaltern in Paris ein Kränzchen winden darf, ist bei der grundsätzlichen Organisation. Es gab keine gravierenden Zwischenfälle oder Probleme im direkten Umfeld der Spiele. Angesichts der angespannten Sicherheitslage auf der Welt ist das nicht selbstverständlich.

Der grösste Aufreger war die lange mangelhafte Wasserqualität in der Seine. Aber auch da kam es zum Happy End. Der Triathlon der Männer musste einen Tag nach hinten verschoben werden, ansonsten gingen die Wettbewerbe im Triathlon und Marathonschwimmen grundsätzlich ohne Probleme über die Bühne. Ob die Magen-Darm-Probleme im Lager der Triathleten tatsächlich etwas mit dem Seine-Wasser zu tun haben, ist nicht bewiesen.

Der Start zum Marathon-Schwimmen der Männer. Bild: keystone

Für die besten Spiele der Geschichte reicht das aber noch nicht. Diese Auszeichnung holt sich Paris 2024 dank der Austragungsstätten, der Kulisse und der generellen Stimmung im und ums olympische Dorf.

Die Reiter trugen ihre Wettkämpfe in den Gärten des Schlosses Versailles aus. Bild: keystone

Das begann schon mit der Eröffnungsfeier auf und um die Seine. Vom historischen Auftritt der Metalband Gojira zur Enthauptung von Marie-Antoinette über die Eurodance-Party auf dem Fluss bis zum Schlussfeuerwerk von Céline Dion. Kaum eine andere Stadt bietet so viel Geschichte und so viele Wahrzeichen wie Paris, und noch nie wurden sie so gut in eine Show integriert.

Gojira und Opernsängerin Marina Viotti performen bei der Conciergerie. Video: YouTube/Eurosport

Besser haben Olympische Spiele noch nie ausgesehen – auch während der Live-Übertragungen. Da war das Beachvolleyball-Stadion direkt neben dem Eiffelturm. Die Fecht-Arena im Palast mit epischer Vorstellung der Athleten auf dem Balkon. Skateboard, 3-vs.-3-Basketball oder Breaken auf dem Place de la Concorde direkt neben dem bekannten Obelisken. Oder die Rad- und Marathonstrecken, die an diversen Wahrzeichen vorbeiführten. Auch die Selfies und Videos der Olympioniken waren aufgrund der Szenerie schöner denn je.

Und egal, wo gespielt, gekämpft, geschwommen oder gerannt wurde: Die Stimmung war exzellent. Sämtliche Tribünen waren immer sehr gut gefüllt und wenn Franzosen im Einsatz standen, war es ohrenbetäubend laut. Das steckte auch die Sportlerinnen und Sportler an, die fast ausnahmslos grossartigen Sportsgeist zelebrierten.

Das Strassenrennen führte vorbei an Sacré-Cœur – und wie überall hatte es viel Publikum. Bild: keystone

Die Olympischen Sommerspiele in Paris waren ein Spektakel erster Güte. Wir freuen uns schon auf Los Angeles in vier Jahren. Die Latte liegt nun extrem hoch. Aber in der Traumfabrik Hollywood sollen sie sich mit epischen Inszenierungen ja ebenfalls gut auskennen.