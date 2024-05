Super League live: FC Basel – FC Luzern im Ticker

Liveticker

Luzern startet stark ins Spiel – FCB-Goalie Hitz rettet doppelt

Nach dem späten Sieg der Grasshoppers über Stade Lausanne-Ouchy, das nun ein Wunder braucht, um doch noch in der Super League zu bleiben, ist der Vorsprung des FC Basel auf den Barrageplatz auf sieben Punkte geschrumpft. Noch befindet sich der FCB also in Abstiegsgefahr, auch wenn diese bei für GC vier ausstehenden Spielen eher klein ist.

Dennoch täte das Team von Fabio Celestini gut daran, gegen den FC Luzern, der die Teilnahme an der Meistergruppe in den letzten Wochen vor der Ligateilung verspielt hat, zu punkten. Mit einem Sieg wäre Basel nämlich nur noch drei Zähler vom definitiven Ligaerhalt entfernt.

Ansonsten steht für Rotblau in den Partien gegen Yverdon, die beiden Klubs aus Lausanne und im Direktduell gegen die Grasshoppers plötzlich eine Menge auf dem Spiel – und in den bisherigen Aufeinandertreffen sah der FCB nur selten gut aus.

Wie er sich gegen die Innerschweizer von Mario Frick schlägt, verfolgst du hier im Liveticker ab 14.15 Uhr.