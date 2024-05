Mit seinem neunten Super-League-Tor sichert Thierno Barry dem FCB einen Punkt. Bild: keystone

Nur kurz nach der Pause fallen Tore – Basel und Luzern trennen sich Unentschieden

Der FC Basel bleibt auch im vierten Spiel der Saison gegen den FC Luzern ungeschlagen. Im St. Jakob-Park resultiert in der 34. Runde der Super League ein leistungsgerechtes 1:1.

Sehenswert waren vor allem die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. Mit der ersten Aktion nach der Pause belohnten sich die Gäste aus der Innerschweiz für einen bis dato guten Auftritt. Marwin Hitz im Basler Tor liess einen Schuss von Jakub Kadak zur Seite abprallen, wo der nachgerückte Leny Meyer zum 0:1 abstaubte. Für den 19-jährigen Aussenverteidiger – den Sohn von Sportchef Remo Meyer – war es im 13. Super-League-Spiel das erste Tor.

Leny Meyer schiesst zur Luzerner Führung ein. Video: SRF

In der Folge ging es hin und her. Erst vergab Adrian Barisic den Ausgleich nach punktgenauem Freistoss von Taulant Xhaka. Im Gegenzug liess Kadak eine ausgezeichnete Kontermöglichkeit ungenützt. Dies bezahlten die Luzerner teuer. Denn wiederum im direkten Gegenstoss traf Thierno Barry zum 1:1. Der 21-jährige Franzose setzte sich nach einer Flanke von Dominik Schmid geschickt von Gegenspieler Luca Jaquez ab und traf per Kopf und via Lattenunterkante zum neunten Mal in dieser Spielzeit.

Basels Ausgleich. Video: SRF

Am Ende resultierte eine gerechte Punkteteilung – es war bereits die Dritte im vierten Direktduell in dieser Saison. Die Basler zeigten sich in der zweiten Halbzeit verbessert und hatten deutlich mehr Ballbesitz, wussten mit diesem aber zu selten etwas anzufangen. Die Luzerner wirkten vor allem in der ersten Halbzeit zielstrebiger, liessen im Abschluss jedoch die Genauigkeit vermissen.

Basel - Luzern 1:1 (0:0)

21'230 Zuschauer. SR Dudic.

Tore: 46. Leny Meyer 0:1. 52. Barry (Schmid) 1:1.

Basel: Hitz; Barisic, Adjetey, van Breemen; Rüegg (90. Gauto), Avdullahu, Xhaka (68. Sigua), Schmid; Frei; Kade (80. Kololli), Barry.

Luzern: Loretz; Ottiger (83. Ulrich), Jaquez, Löfgren, Leny Meyer; Jashari; Winkler, Kadak (73. Max Meyer), Dorn; Villiger (68. Ademi), Grbic (73. Klidje).

Verwarnungen: 15. Barry, 43. Avdullahu, 54. Kade, 62. Dorn, 69. Jashari, 78. Winkler, 86. Rüegg. (nih/sda)