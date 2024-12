Spengler Cup live: HC Davos – Kärpät Oulu in Ticker und TV

Straubing kann hingegen am Montagnachmittag versuchen, am Team Canada Revanche zu nehmen. In der Vorrunde verloren sie 3:6. Im zweiten Halbfinal trifft am Montagabend Fribourg-Gottéron auf den Gastgeber Davos oder Oulu.

In der 48. Minute traf der US-amerikanische Verteidiger Justin Braun zum Ausgleich, in der 57. Minute Philipp Samuelsson in Überzahl und Joshua Samanski mit einem Doppelschlag innert 26 Sekunden zur Entscheidung.

Gut gebrüllt, Tiger! Straubing schaltet am Spengler Cup in Davos den Vorjahresfinalisten Dynamo Pardubice mit 4:2 aus und steht überraschend im Halbfinal gegen das Team Canada.

Sarrazin erleidet schwere Kopfverletzung – heftige Kritik an der Piste in Bormio

Gottéron zeigt Reaktion und gewinnt Torfestival gegen Kärpät Oulu

Fribourg-Gottéron gewinnt sein zweites Spiel am Spengler Cup in Davos gegen Kärpät Oulu 6:4 und wahrt sich die Chance auf den direkten Einzug in die Halbfinals.

Gegen Dynamo Pardubice hatte Fribourg am Vortag am Ende knapp im Penaltyschiessen verloren, diesmal behielt man gegen den Spengler-Cup-Neuling Kärpät Oulu in der entscheidenden Phase die Oberhand. Als die Finnen im Schlussdrittel nach einem Crosscheck von Marcus Sörensen fünf Minuten in Überzahl spielen konnten, fiel nicht der Ausgleich, vielmehr erhöhte Jacob de la Rose mit einem Buebetrickli auf 5:3. Den Vorsprung gaben die Drachen nicht mehr her.