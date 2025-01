Sein Gegner wartet noch auf den ersten Triumph an einem Grand-Slam-Turnier. Alexander Zverev, der Olympiasieger von Tokio, verlor seine bisherigen zwei Finals (2020 US Open, 2024 French Open).

Jannik Sinner steigt als Favorit in den Final der Australian Open. Der Südtiroler ist die Weltnummer 1 und er hat in Melbourne bereits im vergangenen Jahr triumphiert.

Gruppenfoto mit Pokal: Madison Keys gewinnt in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere.

Nach Trainingssturz: Tschechische Skirennfahrerin Nova im künstlichen Koma

Die tschechische Skirennfahrerin Tereza Nova ist nach einem schweren Sturz im Abschusstraining zur Weltcup-Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen ins künstliche Koma versetzt worden. Dies teilte der tschechische Skiverband am Samstag mit.

Nova, die im Weltcup noch ohne Top-30-Klassierung ist, erlitt bei ihrem Trainingssturz am Freitag eine schwere Kopfverletzung. Um eine Schwellung des Gehirns zu reduzieren, musste die 26-Jährige in einem nahegelegenen Spital am Kopf operiert werden.