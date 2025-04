Kevin Fiala war gegen Utah erfolgreich. Bild: keystone

Fiala und Bichsel treffen – auch Niederreiter brilliert beim Sieg gegen Vegas

Die Schweizer NHL-Söldner skoren in der Nacht auf Freitag fleissig. Während Kevin Fiala und Lian Bichsel als Torschützen glänzen, setzt sich Nino Niederreiter als zweifacher Torvorbereiter in Szene.

Mehr «Sport»

Los Angeles – Utah 4:2

Kevin Fiala, 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Checks, TOI 18:31

Kevin Fiala erzielte beim 4:2-Sieg der Los Angeles Kings gegen Utah zu Beginn des Schlussdrittels das wegweisende Tor zum 2:1. Nur 44 Sekunden später erhöhten die Gäste auf 3:1 und stellten damit den dritten Sieg in Folge sicher.

Fiala beendete mit seinem 51. Skorerpunkt der Saison eine kleine persönliche Baisse, nachdem er zuvor vier Partien lang ohne Torbeteiligung geblieben war. Durch den Sieg befinden sich die Kings weiterhin auf Playoffkurs.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Dallas – Nashville 5:1

Lian Bichsel, 1 Tor, 4 Schüsse, 3 Checks

Lian Bichsel war Mitte Dezember bei seinem NHL-Debüt gegen Nashville sogleich seine Torpremiere gelungen. Nun traf der Solothurner Verteidiger in Diensten der Dallas Stars im Duell gegen die Predators erneut.

Bichsel sorgte im Heimspiel mit dem 5:1 in der 53. Minute für den Schlusspunkt. Es war sein dritter Treffer in der besten Eishockey-Liga der Welt. Dallas festigte mit dem siebten Sieg in Folge seinen 2. Platz in der Central Division. Bei Nashville fehlt Roman Josi weiterhin verletzt und wird diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Las Vegas – Winnipeg 0:4

Nino Niederreiter, 2 Assists, 5 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, TOI 16:30

An der Spitze stehen weiterhin die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Der Bündner Stürmer liess sich beim 4:0-Auswärtssieg gegen die Vegas Golden Knights gleich zwei Assists gutschreiben. Beim unterlegenen Heimteam kam der Schweizer Goalie Akira Schmid zu seinem zweiten NHL-Kurzeinsatz in dieser Saison. Der Emmentaler wurde für das Schlussdrittel eingewechselt und beendete die Partie mit zwei Paraden ohne Gegentor.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Ottawa – Tampa Bay 2:1

J.J. Moser, 1 Schuss, 1 Block, 1 Checks, TOI 13:51

Als einziger im Einsatz gestandener Schweizer blieb Janis Moser ohne Skorerpunkt. Der Bieler Verteidiger verlor mit Tampa Bay das Gastspiel in Ottawa 1:2. Die Lightning verpassten damit die vorzeitige Playoff-Qualifikation.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

St. Louis – Pittsburgh 5:4 n.V.

Die St. Louis Blues gewinnen gegen die Pittsburgh Penguins knapp in der Verlängerung und feiern den elften Sieg in Serie. Bisher konnten die Blues erst einmal in ihrer Geschichte so viele Spiele hintereinander gewinnen. Als sie in der Saison 2018/19 ebenfalls elfmal hintereinander als Sieger vom Eis gingen, wurden sie in der gleichen Saison Stanley-Cup-Sieger. (riz/sda)