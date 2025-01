Keine gute Fahrt erwischte Camille Rast. Die Disziplinen-Leader aus dem Wallis verlor im vom Schweizer Trainer Denis Wicki gesetzten Kurs fast eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit und belegt Platz 10. Auch Mélanie Meillard, die in den sechs bisherigen Slaloms immer in die Top 10 fuhr, weist mit 1,94 Sekunden im 15. Rang einen beträchtlichen Rückstand auf.

Die mit der Nummer zwei gestartete Holdener wurde einzig von der direkt nach ihr startenden Ljutic überflügelt. 19 Hundertstel beträgt der Unterschied zwischen der Schweizerin und der Kroatin, die nach ihren Siegen in Semmering und Kranjska Gora den dritten Slalom-Erfolg in dieser Saison anstrebt.

Auf keinen Fall mit «DiDo» verlängern – oder unbedingt? Diese Frage passt zu Ambri

Ambri gewinnt ein intensives, dramatisches Derby in der Penalty-Entscheidung 2:1, weil es Ambri ist. Entscheidend waren nicht hockeytechnische Details, nicht taktische Schlauheit. Entscheidend waren eine Prise Mystik und Aberglaube – und ein Trainer, der ein Gespür dafür hat.

Was ist in diesem Zusammenhang Mystik? Das Wort steht für wissenschaftlich – hier hockeytechnisch – schwer erklärbare Vorgänge an der Wirklichkeitsgrenze. Ambri gewinnt auch die sechste Penaltyentscheidung und hat diese Saison noch keine verloren. Und Chris DiDomenico, der Mann, der Ambri das Penalty-Drama gegen Lugano erst ermöglicht, ist eigentlich gar nicht richtig in Form. Es ist nicht sein Abend. Und Aberglaube hat wohl auch eine Rolle gespielt.