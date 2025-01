Liveticker

Schladming gehört den Stangenakrobaten – Schweizer Slalom-Quartett heiss

Mehr «Sport»

Heute Abend steht in Schladming der letzte Weltcup-Slalom der Männer vor der WM auf dem Programm.

Im Vorjahr siegte der Deutsche Linus Strasser im Nachtslalom in der Steiermark vor dem Norweger Timon Haugan und dem Franzosen Clément Noël, der im laufenden Winter als einziger mehr als einen Slalom gewonnen hat.

Marc Rochat verpasste damals das Podest als Vierter um sechs Hundertstel. Daniel Yule, von 2018 bis 2020 dreimal Dritter in Schladming, belegte den 8. Platz.

1. Lauf 17.45 Uhr | 2. Lauf 20.45 Uhr

Die Startliste:

1 Linus Strasser GER

2 Manuel Feller AUT

3 Henrik Kristoffersen NOR

4 Timon Haugan NOR

5 Atle Lie McGrath NOR

6 Loic Meillard SUI

7 Clément Noël FRA

8 Daniel Yule SUI

9 Samuel Kolega CRO

10 Albert Popov BUL

11 Kristoffer Jakobsen SWE

12 Steven Amiez FRA

13 Fabio Gstrein AUT

14 Dave Ryding GBR

15 Lucas Pinheiro Braathen BRA

16 Alexander Steen Olsen NOR

17 Tanguy Nef SUI

18 Alex Vinatzer ITA

19 Dominik Raschner AUT

20 Johannes Strolz AUT

21 Marco Schwarz AUT

22 Marc Rochat SUI



Die weiteren Schweizer:

27 Luca Aerni

31 Ramon Zenhäusern

45 Noël von Grünigen



(ram/sda)