Den Erfolg in der letzten Runde der spanischen Meisterschaft sicherte Kylian Mbappé, der einen Penalty im Nachschuss und einen Konter verwertete. Für den französischen Liga-Toptorschützen waren es die Treffer 30 und 31 in der Meisterschaft.

Das vom Franzosen Regis Le Bris trainierte Sunderland machte in der Schlussviertelstunde den Sieg perfekt in der Partie, die gemäss BBC über Zusatzeinnahmen von rund 200 Millionen Pfund (ca. 220 Mio. Franken) entscheidet. Der Spanier Eliezer Mayenda (76.) und der englische Teenager Tom Watson (95.) waren die entscheidenden Torschützen, nachdem das lange Zeit bessere Sheffield United in der 25. Minute in Führung gegangen war.

Sunderland spielt in der nächsten Saison zum ersten Mal seit 2017 wieder in der Premier League. Der Traditionsverein aus dem Nordosten Englands gewinnt im Wembley den entscheidenden Playoff-Match gegen Sheffield United dramatisch mit 2:1.

Basel lanciert mit Gala die Meisterparty – die Schweizer Europateilnehmer stehen fest

Der FC Basel feiert seinen Meistertitel mit einem 4:0-Heimsieg zum Abschluss der Super-League-Saison. Servette sichert sich den zweiten Platz vor YB und Lugano.

Neben der Pokalübergabe im St. Jakob-Park ging es am letzten Spieltag der Championship Group um die Vergab der Europacup-Plätze. Der FC Luzern hätte sich mit einem Sieg in Basel noch unter die Top 4 spielen können. Aber die Innerschweizer schlitterten recht schnell in die fünfte Niederlage in Folge. Albian Ajeti, dessen Vertragsverlängerung vor dem Match bekannt geworden war, und Philip Otele, dessen Leihvertrag Ende Juni ausläuft, trafen in den ersten 40 Minuten zur Basler 2:0-Führung.