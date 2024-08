Bernd Mayländer crasht mit dem Safety Car. Video: extern

Schock in Monza – Safety-Car kracht mit über 100 km/h in die Begrenzung

Mehr «Sport»

Seit über 25 Jahren sorgt Bernd Mayländer im Safety-Car auf den Formel-1-Strecken für Ordnung – eigentlich. Denn bei den Testrunden der Sicherheitsfahrzeuge im Vorfeld des Grossen Preis von Italien sorgte für einmal der 53-jährige Deutsche für Chaos.

Als Mayländer in Monza in die letzte Kurve – die Parabolica – einlenken wollte, geriet das Safety-Car plötzlich ins Schlittern. Der Pilot konnte sich nicht mehr retten und schlug mit über 100 km/h in die Streckenbegrenzung ein. Ein harter Aufprall.

Der Crash im Video. Video: extern

Die Ursache ist unklar. Blick mutmasst, dass der Deutsche vom neuen Asphalt auf der Strecke überrascht wurde, Sky vermutet ein Versagen der Bremsen. Im Anschluss wurde Mayländer vom Medical Car in die nicht weit entfernte Boxengasse gefahren. Jedoch gehe es ihm und seinem Beifahrer glücklicherweise gut und blieben beide unverletzt.

In Monza findet an diesem Wochenende der Grosse Preis von Italien statt. Am Freitag stehen die ersten beiden Trainings an, bevor am Samstag dann ein weiteres Training sowie das Qualifying (16 Uhr) anstehen. Das Rennen steht am Sonntag (15 Uhr) auf dem Programm.

Max Verstappen wartet seit fünf Rennen auf einen Sieg – Lando Norris ist sein erster Verfolger in der WM-Wertung. Bild: keystone

Die letzten Wochen versprechen auch für Sonntag grosse Spannung. So gab es in den letzten sechs Rennen fünf verschiedene Sieger. WM-Leader Max Verstappen verpasste nicht nur fünfmal in Serie einen Triumph, sondern auch in drei der letzten fünf Grand Prix das Podest. Sein Vorsprung auf Lando Norris – den Sieger vom Grossen Preis der Niederlande am letzten Sonntag – beträgt aber nach wie vor 70 Punkte.

Ob er auf der legendären Strecke in Monza nun wieder zum Siegen zurückfindet oder sein Vorsprung weiterhin schmilzt, zeigt sich in drei Tagen. Dann wird auch Bernd Mayländer im Safety-Car hoffentlich wieder für Ordnung sorgen können. (nih)