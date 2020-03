Schiesst Sturmjuwel Haaland Favres Dortmund auch in Paris zum Sieg?

Der Fussball in den Fängen von Corona – wie lange darf der Ball noch rollen?

Volle Häuser in München und Manchester, triste Leere in Italiens Stadien und ein Österreicher unter Quarantäne. Aber wie geht es für König Fussball in den nächsten Tagen weiter?

Können die Anhänger des FC Basel am kommenden Donnerstag in der Europa League ihr Team in Frankfurt unterstützen? Oder wird die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen? Solche Fragen werden seit gestern heiss diskutiert. Auf den Websites der Eintracht und der UEFA sind noch keine Infos dazu aufgeschaltet.

In der Champions League wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Valencia und Atalanta Bergamo unter Ausschluss der …